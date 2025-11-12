नाशिक

Nashik Accident : भीषण! नाशिक-गुजरात महामार्गावर कार-ट्रकची समोरासमोर धडक; दोघांचा जागीच मृत्यू

Two Killed in Head-On Collision on Nashik-Peth-Gujarat Highway : नाशिक-पेठ-गुजरात राष्ट्रीय महामार्गावरील वांगणी गावाजवळ कार आणि ट्रकची समोरासमोर धडक होऊन दोन जणांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून, रस्त्याच्या खड्ड्यांवरून संताप व्यक्त होत आहे.
Accident

Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पेठ: नाशिक- पेठ- गुजरात राष्ट्रीय महामार्गावर वांगणी गावाजवळ मंगळवारी (ता. ११) पहाटे पाचच्या सुमारास कार व ट्रकची समोरासमोर धडक होऊन गुजरातस्थित; पण सध्या नाशिकमध्ये राहणाऱ्या कारचालकासह एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात कारचा चक्काचूर झाला आहे. प्रथमदर्शनी रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे हा अपघात झाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
village
accident
death
car
emergency
road accident
Traffic
Truck
Infrastructure
potholes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com