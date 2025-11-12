Nashik Accident : भीषण! नाशिक-गुजरात महामार्गावर कार-ट्रकची समोरासमोर धडक; दोघांचा जागीच मृत्यू

पेठ: नाशिक- पेठ- गुजरात राष्ट्रीय महामार्गावर वांगणी गावाजवळ मंगळवारी (ता. ११) पहाटे पाचच्या सुमारास कार व ट्रकची समोरासमोर धडक होऊन गुजरातस्थित; पण सध्या नाशिकमध्ये राहणाऱ्या कारचालकासह एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात कारचा चक्काचूर झाला आहे. प्रथमदर्शनी रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे हा अपघात झाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले..नाशिकहून गुजरातकडे जाणारा ट्रक (जीजे १५ एकी ५४४१) व गुजरातकडून नाशिककडे जाणारी कार (एमएच १५ जेएक्स ४०८५) यांच्यात समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात कार ट्रकच्या खाली पुढील चाकात अडकून कारमधील दोघे जागीच ठार झाले. मृतांमध्ये कारचालक विरमा नागजी पटेल (वय ४७, रा. बेवटा, ता. राह, जि. छराद, राजस्थान, ह. मु. कामटवाडे, नाशिक) व गीता देवाभाई पटेल (३५) यांचा समावेश आहे. .या अपघातात एकजण गंभीर जखमी झाला असून, दोन जण किरकोळ जखमी झाले. अपघातात कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पेठ पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत अपघातग्रस्तांना मदतकार्य करीत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. पेठ ग्रामीण रुग्णालयात विच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले..ट्रकचालकाने अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळ काढला असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. देवाभाई पटेल यांच्या फिर्यादीवरून ट्रकचालकाविरोधात पेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक द्वारकानाथ गोंदके यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार पी. एल. तुंगार तपास करीत आहेत..धक्कादायक घटना! '१६ वर्षीय मुलाने घेतला गळफास'; बार्शी तालुक्यातील घटना, शाळेतून दुपारी जेवणाच्या सुट्टीनंतर घरी अन्...महामार्गावरील खड्ड्यांचेच बळीनाशिक- पेठ- गुजरात राष्ट्रीय महामार्गावर वांगणी परिसरात सात ते आठ महिन्यांपासून मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. मात्र, या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे महामार्ग प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने महामार्गाची अतिशय दुरवस्था झाली. महामार्गावरील खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात अनेक वाहनांचे अपघात होत असून, महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे वांगणी परिसरातील महामार्गावरील अपघातांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.