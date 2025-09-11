नाशिक

Crime News : चालत्या गाडीतून लूट करणारी टोळी दिंडोरी पोलिसांच्या जाळ्यात

Dindori Police's Swift Action Against Highway Looters : दिंडोरी पोलिसांनी नाशिक-पेठ महामार्गावर चालत्या वाहनांवरून लूटमार करणाऱ्या एका टोळीला अटक केली आहे. या आरोपींकडून चोरीचा माल जप्त करण्यात आला.
दिंडोरी: नाशिक-पेठ महामार्गावरील सावळघाट परिसरात चालत्या वाहनांवर चढून मालाची लूट करणारी टोळी दिंडोरी पोलिसांनी जेरबंद केली आहे.

