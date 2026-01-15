Nashik News : फुलेमाळवाडीचा टाकाऊतून टिकाऊ फॉर्म्युला! शेतातल्या जुन्या पाईपपासून बनवल्या 'प्लॅस्टिक घर' कचरापेट्या

पिंपळगाव (वा.) : स्वच्छता केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून नसते, तर कल्पकतेतून ती साध्य करता येते, हे फुलेमाळवाडी ग्रामपंचायतीने सिद्ध केले आहे. गावाला प्लॅस्टिकमुक्त आणि चकाचक करण्यासाठी ग्रामस्थांनी चक्क शेतकऱ्यांकडे पडून असलेल्या टाकाऊ पीव्हीसी पाइपाचा वापर करून प्लॅस्टिक घर (कचरापेटी) तयार केले आहे. या शून्य खर्च आणि अभिनव मॉडेलची दखल खुद्द जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी घेतली असून, त्यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे..स्वच्छ भारत अभियान आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अनेकदा शेतीची कामे झाल्यावर पीव्हीसी पाइपाचे तुकडे व तार कचऱ्यात फेकून दिले जातात. सरपंच लंकेश बागूल आणि ग्रामस्थांनी हेच टाकाऊ साहित्य गोळा करण्याची संकल्पना मांडली. गावातील तरुणांनी या मोहिमेत पुढाकार घेत स्वतःच्या हाताने पाइप कापून, त्याला हँडल लावून अत्यंत कमी खर्चात आकर्षक व मजबूत कचरापेटी तयार केली. तिला ‘प्लॅस्टिक घर’ असे नाव देण्यात आले असून, त्याचे घरोघरी वाटप करण्यात आले आहे..काय आहे ‘प्लॅस्टिक घर’?निर्मिती : सांडपाण्याच्या मोठ्या पीव्हीसी पाइपाचे तुकडे खालून बंद करून आणि वरून हँडल लावून तयार.शून्य खर्च : पाइपाचे तुकडे, तार, पत्रा हे सर्व टाकाऊ साहित्यातून मिळाल्याने उत्पादन खर्च नगण्य.टिकाऊपणा : पीव्हीसी पाइप असल्याने ऊन-पावसाचा परिणाम नाही, दीर्घकाळ टिकणारे.लोकसहभाग : तरुणांनी ड्रिलिंग, कटिंग व जोडणीचे काम श्रमदानातून पूर्ण केले..सेंद्रिय खतांचा वापर करून घराच्या गॅलरीत कशी फुलवावी बाग? कचऱ्यापासून हिरवाई जोपासण्याची यशोगाथा .ऊन-पावसातही टिकाऊकेवळ कचरापेटी देऊन ग्रामपंचायत थांबली नाही, तर प्लॅस्टिकचे मानवी जीवनावर होणारे दुष्परिणामही ग्रामस्थांना पटवून दिले जात आहेत. या उपक्रमामुळे घरातील ओल्या कचऱ्यात प्लॅस्टिक मिसळणार नाही आणि वर्गीकरण सोपे होईल. ही कचरापेटी ऊन-पावसात खराब होत नसल्याने महिलांनीही उपक्रमाचे स्वागत केले आहे..फुलेमाळवाडीला कचऱ्यामार्फत होणाऱ्या आजारांपासून मुक्त करण्यासाठी आम्ही ही मोहीम राबवत आहोत. याकामी ग्रामस्थांचा मिळणारा प्रतिसाद अतिशय उत्साहवर्धक आहे. प्लॅस्टिकमुक्त गाव हेच आमचे ध्येय आहे.- लंकेश बागूल, लोकनियुक्त सरपंच, फुलेमाळवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.