AI Jobs Apportunities : एआय मुळे नोकऱ्या जातील ही भीती नाही; एआय एजंट्ससाठी मानवी हस्तक्षेप आवश्यक

पिंपळगाव बसवंत: कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) रोजगाराच्या नवनवीन सुवर्णसंधी निर्माण होत आहेत. सायबर सिक्युरिटी, आयओटी, मल्टी-एजंट सिस्टिम्स, डेव्हऑप्स आणि प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग यांसारख्या क्षेत्रांत लाखो नवीन नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत. 'एआय'मध्ये रोजगार संधींचा खजिना असून, 'एआय एजंट्स'च्या प्रशिक्षणासाठी मानवी हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ॲप्लिकेशन स्क्वेअरचे सीईओ योगेश आहेर यांनी येथे केले..पिंपळगाव बसवंत येथील मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या क. का. वाघ महाविद्यालयाच्या संगणक विज्ञान विभागातर्फे झालेल्या एकदिवसीय 'एआय चॅटबॉट बिल्डिंग आणि वेब ॲप्लिकेशन हॅकिंग' कार्यशाळेत विशेष व्याख्यान देताना ते बोलत होते. व्यासपीठावर आशिष कवीश्वर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुरेश जाधव, प्रा. भगवान कडलग, प्रा. किरणकुमार जोहरे, प्रा. मनीषा सोनवणे, प्रा. नरेंद्र बोरस्ते आदी उपस्थित होते..व्याख्याते आशिष कवीश्वर 'नेटवर्क आणि सायबर सिक्युरिटी' या विषयावर बोलताना म्हणाले,' नेटवर्क आणि सायबर सिक्युरिटी तसेच फिनटेक क्षेत्रात प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. एक बग शोधल्यास किमान अडीच लाख रुपये मिळू शकतात. बगहर्ड, मार्कर, आयओ, जिरा, जॅम आणि बगझिल्ला या पाच बग ट्रॅकिंग संस्था/प्लॅटफॉर्म्स सॉफ्टवेअर, वेबसाइट किंवा ॲपमधील त्रुटींचे (बग्ज) व्यवस्थापन आणि नोंदणी तुमच्या नावाने करून तुमचा सन्मान करतात. यावेळी विद्यार्थ्यांनी वेबसाइट हॅकिंगचे प्रात्यक्षिक अनुभवले. ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह वेबसाइट हॅकिंगचे प्रात्यक्षिक, बग शोधण्याचा रिअल-टाइम डेमो आणि विविध एआय टूल्सच्या वापराचा अनुभव विद्यार्थ्यांनी घेतला..संगणक विज्ञान विभागाच्या प्रमुख प्रा. मनीषा सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. सोनाली महाले यांनी परिचय करून दिला. प्रा. ज्योत्स्ना घुले यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. किरणकुमार जोहरे यांनी आभार मानले. प्रा. नरेंद्र एन. बोरस्ते, प्रा. चैताली एस. मेधणे, प्रा. रोहिणी पी. पगार, प्रा. अनिता एस. मोकाट, प्रा. प्रियंका एस. कुंदे, प्रा. माधुरी एस. साबळे, प्रा. प्रांजल आर. गाडे उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी अनिल ठुबे, शिवप्रसाद गवळी, पवन मोरे यांनी परिश्रम घेतले..Cabinet Decision: पुणे मेट्रोच्या दोन मार्गिकांचा मार्ग मोकळा; मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्व निर्णय वाचा एका क्लिकवर.लायकच जगात टिकतील...प्राचार्य डॉ. सुरेश जाधव म्हणाले, 'एआय'साठी चार्ल्स डार्विनचा सिद्धांत लागू आहे. 'लायकच जगात टिकतात' हा सिद्धांत लक्षात घेऊन एआयविषयी माहितीचा अभाव आपल्याला नष्ट करणार नाही ना, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक क्रांतीत क्वांटम कम्प्युटिंग आणि पूर्ण स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम्समुळे सामाजिक परिवर्तन घडेल.