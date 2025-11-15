Election News : 'दे धक्का!' पिंपळगावात बनकरद्वयींचे ऐतिहासिक मनोमिलन; ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला मोठा धक्का!

पिंपळगाव बसवंत: राजकारण हा चाणक्यनीतीचा खेळ आहे. पिंपळगाव बसवंतच्या राजकारणात आजवर असा अनुभव अनेक निवडणुकांमध्ये आला. पण, दोन दिवसांपूर्वी आमदार दिलीप बनकर व माजी सरपंच भास्करराव बनकर यांचे मनोमिलन अनेकांना ‘दे धक्का’ ठरले..ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बनकरद्वयींचा मास्टरस्ट्रोक भाजपला घायाळ करणारा ठरला. बनकरांनंतर आता मोरे ऐक्याची हाक सतीश मोरे यांनी दिली. बनकरांच्या ऐक्याने पिंपळगावची भाजप बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र आहे..पिंपळगावला नगर परिषदेचा दर्जा मिळावा यासाठी भाजपचे सतीश मोरे यांनी न्यायालयासह शासनास्तरावर झुंज दिली. तत्कालीन परिस्थितीत आमदार दिलीप बनकर यांनीही शासनस्तरावर निर्णायक भूमिका निभावली..नगर परिषद झाल्याने वर्षभरापूर्वी भास्करराव बनकर यांची सत्ता खालसा झाली. वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने दिलीप बनकर यांना आमदार म्हणून विजयी करण्यासाठी परिश्रम घेतले. असा वर्षभराचा इतिहास पाहता पिंपळगाव नगरपरिषद ही महायुती म्हणूनच लढली जाईल, अशीच शक्यता होती..पुढील विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून सध्या राजकारण कलाटणी घेत आहे. भाजपला ऐनकेन प्रकारे निफाड विधानसभेचा गड काबीज करायचा आहे. जिल्हाध्यक्ष झालेले भाजपचे दावेदार यतीन कदम यांनी त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून पिंपळगाव नगरपरिषदेसाठी स्वबळाचा नारा दिला..महायुतीच्या बैठका झाल्या पण भाजपच्या काही स्थानिक वाचाळवीर नेत्यांनी तुटेपर्यत ताणल्याचे बोलले जाते. स्वतःला उमेदवारी मिळावी, यासाठी महायुतीची शकले झाले तरी चालतील, अशी ताठर भूमिका घेतली गेली. तेथेच घात झाला. बनकरद्वयींच्या ऐक्यामुळे भाजप गटात खळबळ उडाली आहे. काही प्रभागात उमेदवार शोधण्याची वेळ आली आहे..बनकर यांच्या मनोमिलनाने पिंपळगाव शहरातील इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था असलेल्या अनेक व्यापारी व नागरिकांची कोंडी दूर झालेली दिसते. बनकरद्वयींच्या या मनोमिलनात सोहनलाल भंडारी यांची भूमिका लाखमोलाची ठरल्याचे बोलले जात आहे. भास्करराव बनकर यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने आमदार बनकर यांच्या गटाला बारा हत्तीचे बळ मिळाल्याचे प्रवेशावेळी दिसून आले..Rajabhau Waje यांचं घरं फोडतं Girish Mahajan मोठी खेळी, काकांना ऑफर, NCP-Shivsena धक्का | Sakal News.नानांचा प्रवेश करून घेताना दिलीपकाकांनी नगर परिषद निवडणुकीत सर्व २६ उमेदवार घड्याळ्याच्या चिन्हावर लढण्याची किमया दाखविणार आहेत. शिवाय प्रतिस्पर्धी अनिल कदम यांनाही मोठा धक्का दिला. पिंपळगाव नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) गटाचा २६ पैकी किती उमेदवार असतील यात शंका आहे. कदम याचा राजकीय वनवास सुरू असताना भास्करनानांचा जय महाराष्ट्र हा दुष्काळात तेरावा महिना ठरला आहे. पिंपळगावची पहिलीच नगरपरिषदेची निवडणूक नव्या समीकरणासह ऐतिहासिक ठरणार हे निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.