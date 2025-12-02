नाशिक

Pimpalgaon Baswant : पिंपळगावच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही: अजित पवार यांचा शब्द; आमदार बनकर यांची उपस्थिती

Pimpalgaon Baswant City Development Meeting : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपळगाव बसवंत येथील नगर परिषदेसाठी आयोजित सभेत शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू न देण्याचा शब्द दिला. यावेळी आमदार दिलीप बनकर आणि ज्येष्ठ नेते भास्करराव बनकर उपस्थित होते.
पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता रस्ते, गटारी, घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी व्यापक नियोजनाची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता. १) व्यक्त केले. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू न देण्याचा शब्दही त्यांनी दिला.

