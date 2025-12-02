Pimpalgaon Baswant : पिंपळगावच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही: अजित पवार यांचा शब्द; आमदार बनकर यांची उपस्थिती

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता रस्ते, गटारी, घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी व्यापक नियोजनाची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता. १) व्यक्त केले. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू न देण्याचा शब्दही त्यांनी दिला..पिंपळगाव नगर परिषदेसाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार दिलीप बनकर, ज्येष्ठ नेते भास्करराव बनकर, तानाजी बनकर, विश्वासराव मोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी शहरातील वाढत्या गरजांचा उल्लेख करताना गटारी, रस्ते, घनकचरा प्रकल्प आदी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर देण्याची आवश्यकता मांडली. भास्करराव बनकर यांचा दीर्घ अनुभव आणि आमदार दिलीप बनकर यांचे मार्गदर्शन मिळाल्यास शहराच्या विकासाला वेग मिळेल, असे त्यांनी सांगितले..आमदार दिलीप बनकर यांनी शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन पिंपळगाव शहराचा विकास अधिक वेगाने पुढे नेण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली..CM Devendra Fadnavis : हे व्यवस्थेचं अपयश, अशा निवडणुका बघितल्या नाही! निकाल पुढे ढकलल्यानं मुख्यमंत्र्यांची नाराजी; आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ओढले ताशेरे....भास्करराव बनकर यांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाचा व विकासदृष्टीकोनाचा उल्लेख केला. इंजिनिअर गोपाळकृष्ण गायकवाड यांनी शहर विकासाबाबत काही संकल्पना मांडल्या. पिंपळगाव मर्चंट बँकेच्या प्रांगणात झालेल्या या बैठकीस ॲड. शांताराम बनकर, सुरेश खोडे, लक्ष्मी भगरे, सोहनलाल भंडारी, दिलीप मोरे, राजेंद्र डोखळे, राजेंद्र खोडे, गणेश बनकर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.