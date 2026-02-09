Crime News : पिंपळगाव बसवंत हादरले! भरदिवसा सव्वा लाखाची सोनसाखळी ओरबाडून चोरटे पसार

पिंपळगाव बसवंत: येथे गजबजलेल्या परिसरात भरदिवसा चेनस्नॅचिंगचा धक्कादायक प्रकार घडला. महिलेची तब्बल सव्वा लाखाची सोनसाखळी खेचून चोरटे फरारी झाले. चिंचखेड रस्ता परिसरात हा प्रकार घडल्याने एकच खळबळ उडाली. .स्मिता संदीप गांगुर्डे (रा. नंदनवन लॉन्स, चिंचखेड रस्ता, पिंपळगाव बसवंत) भाजीपाला खरेदीसाठी चिंचखेड चौफुलीलगतच्या बाजारात जात होत्या. त्याच वेळी मागून दोन चोरटे दुचाकीवर आले. श्रीमती गांगुर्डे यांना धक्का देत त्यांची २५ ग्रॅमची सोनसाखळी ओढली. त्या वेळी त्यांनी आरडाओरड केली. पण तोपर्यंत चोरटे फरारी झाले होते. एक लाख १८ हजारांची सोनसाखळी ओरबाडून चोरट्यांनी धूम ठोकली. सीसीटीव्हीमध्ये चोरटे कैद झाले..घटना सीसीटीव्हीत कैदलासलगाव येथील शनी मंदिर परिसरात भरदिवसा अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत ओरबाडल्याची घटना घडली. शनिवारी (ता. ७) दुपारी मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन व्यक्तींनी महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची पोत ओरबाडून पोबारा केला. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली. .Kolhapur Crime : पंचगंगा नदीत बुडणाऱ्या नाशिकच्या चिमुकलीला जीवदान; विलास पाटील ठरले देवदूत.संबंधित महिला (नाव माहीत नाही) ब्राह्मणाकडे जात असताना शनी मंदिरासमोर हा प्रकार घडला. मोटारसायकलवर आलेल्या दोघांनी त्यांच्या गळ्यातील अडीच तोळ्याची पोत ओरबाडून वेगाने पळ काढला. महिला घाबरलेल्या अवस्थेत चोराच्या मागे आरडाओरड करत पळाली. मात्र चोरटे पळून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.