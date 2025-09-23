Pimpalgaon Baswant : बेदाण्याला सोन्याचा भाव! पिंपळगावात प्रतिकिलो २५० रुपये दर मिळत असल्याने उत्पादक सुखावले

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत बेदाण्याचे दर सार्वकालीन ऐतिहासिक उंचीवर झेपावले आहेत. पिवळ्या बेदाण्याला सरासरी प्रतिकिलो अडीचशे रुपये एवढा उच्चांकी भाव मिळत आहे. यंदा उत्पादनात ३० टक्के घट आली आहे. सांगलीच्या हिरव्या बेदाण्याचे भाव वधारले असून परदेशासह देशांतर्गत मागणी वाढली आहे. त्याचा परिणाम पिंपळगावच्या पिवळ्या बेदाण्याच्या दरात जोरदार तेजी आली आहे..पिंपळगाव बाजार समितीत सोमवारी जवळपास दीडशे टन बेदाण्याची आवक झाली. बेदाण्याच्या भावासाठी आजचा दिवस सोनेरी झळाळी देणारा ठरला. तब्बल २५० रुपये प्रतिकिलो दराने व्यापाऱ्यांनी बेदाण्याचे सौदे पुकारले. गतवर्षापर्यंत बेदाण्याला दीडशे रुपये किलोच्या पुढे दर मिळत नव्हता. यंदा त्यात शंभर रुपयांची तेजी नोंदविली गेली आहे. जिल्हयात बेदाण्याचे उत्पादन यंदा तीस टक्के घटले आहे. .दरवर्षी १२ ते १३ हजार टन बेदाण्याची निर्मिती होते. यंदा आठ हजार टनच उत्पादन झाले आहे. आगामी दसरा- दिवाळीसह सण उत्सवामुळे उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदी परराज्यात पिवळ्या बेदाण्याला मोठी मागणी आहे. दुसरीकडे ब्राझील, दुबई, इंडोनेशिया, इराक, सौदे अरेबिया आदी देशात मोठी मागणी आहे. पिवळ्या बेदाण्याचा सातासमुद्रापार डंका वाजतो आहे..हिरव्याचे दर आवाक्याबाहेरसांगलीच्या हिरव्या बेदाण्याला किलोला पाचशे रुपये मोजावे लागत असल्याने तो ग्राहकांना परवडेनासा झाला आहे. त्यामुळे पिवळ्या बेदाण्याला पसंती मिळत असून दराला झळाळी मिळत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे अजून दोन हजार टन बेदाणा शिल्लक आहे. बेदाण्याच्या दराचा आलेख अधिक उंचावण्याची शक्यता आहे..बेदाण्याला बहुप्रतिक्षेनंतर आकर्षक दर मिळत असल्याने उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. बेदाणा लिलावात व्यापारी स्नेहलकुमार शाह, शांतिलाल चोरडिया, मोतीलाल चोरडीया, चंद्रकांत राका, रघुनाथ शिनकर, राजेंद्र कुंभार, प्रवीण कुलथे, महेंद्र ओसवाल आदींनी सहभाग घेतला..कांदा, टोमॅटो पाठोपाठ बेदाण्याची बाजारपेठ अशी ओळख पिंपळगाव बाजार समितीला मिळत आहे. बेदाणा उत्पादकांना उच्चांकी दर, रोख पेमेंटच्या शिस्तीचे व्यापाऱ्यांकडून पालन होत आहे. बेदाणा लिलावासाठी शेतकरी व व्यापाऱ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.-दिलीप बनकर, आमदार व सभापती, पिंपळगाव बाजार समिती.Nashik News : नवरात्रीत फुलांना महागाईचा 'हार'; मोगऱ्याने गाठला एक हजाराचा दर.यंदा बेदाण्याच्या उत्पादनात घट झाली आहे. त्यातच देश- परदेशात बेदाण्याला मागणी आहे. चिनी बेदाण्याला काही प्रमाणात पायबंद बसला आहे. त्यामुळे पिवळा बेदाण्याच्या दराने ऐतिहासिक भरारी घेतली आहे.- चंद्रकांत राका, बेदाणा व्यापारी, पिंपळगाव बसवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.