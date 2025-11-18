नाशिक

Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव नगरपरिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! बनकरद्वयींची दिलजमाई, पण राष्ट्रवादीत बंडखोरीचा भडका, बंडोबांना थंड करण्याचे मोठे आव्हान

Twists and Turns in Pimpalgaon Baswant Municipal Elections : पिंपळगाव बसवंत नगर परिषदेच्या निवडणुकीत बनकरद्वयी (भास्करराव बनकर आणि आमदार दिलीप बनकर) यांचे मनोमिलन होऊनही तिकीट वाटपावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तीव्र नाराजी आणि बंडखोरीचा भडका उडाला आहे.
पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत नगर परिषदेच्या निवडणुकीत रोज नवा ट्विस्ट दिसत आहे. बनकरद्वयींची दिलजमाई झाली, पण काही प्रभागात एकाच जागेवर दोन-तीन दावेदार असल्याने राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढली आहे. बंडोबाना थंड करण्याचे मोठे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर आहे.

