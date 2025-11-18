Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव नगरपरिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! बनकरद्वयींची दिलजमाई, पण राष्ट्रवादीत बंडखोरीचा भडका, बंडोबांना थंड करण्याचे मोठे आव्हान

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत नगर परिषदेच्या निवडणुकीत रोज नवा ट्विस्ट दिसत आहे. बनकरद्वयींची दिलजमाई झाली, पण काही प्रभागात एकाच जागेवर दोन-तीन दावेदार असल्याने राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढली आहे. बंडोबाना थंड करण्याचे मोठे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर आहे. .एबी फॉर्म सुपूर्द करताना आज डावलल्या गेलेल्या नाराजांनी मोठा उद्रेक केलेला दिसला. तिकडे भाजप-शिवसेनेकडून प्रत्येक प्रभागात सक्षम उमेदवार देण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीतील बंडाळीवर भाजपची नजर असल्याचे दोन दिवसांतील नाट्यपूर्ण घडामोडीवरून दिसते. राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप-शिवसेना अशा सरळ लढाईत आता काँग्रेसनेही उडी घेतल्याने दुरंगीऐवजी तिरंगी लढतीचा सामना होण्याची शक्यता आहे..जागावाटपातील तानातानीने महायुती फुटली. भास्करराव बनकर यांचे आमदार दिलीप बनकर यांच्याशी मनोमिलन होऊन राष्ट्र्वादीत प्रवेश अन् पिंपळगावच्या राजकारणात नवीन समीकरणे उदयाला आली. पिंपळगावच्या विकासासाठी एकत्र आल्याची ग्वाही बनकरद्वयींनी दिली. पण ही अभद्र युती सत्तेच्या लालसेतून असल्याचा घणाखात भाजपच्या सतीश मोरे यांनी सहविचार सभेत केला. बनकरद्वयींच्या मनोमिमीलनाने शहरातील तटस्थ व्यापारी, नागरिक सुखावले असले तरी इच्छुकांची मात्र गोची झाल्याचे स्पष्ट दिसते. .दोन महिन्यांपासून बनकरद्वयी स्वतंत्र लढण्याच्या तयारीत होते. निवडणुकीच्या दृष्टीने त्यांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचा आदेशही दिला होता. आता बनकरद्वयींच्या राजकीय गळाभेटीने अनेक इच्छुकांच्या आशा-आकांक्षावर पाणी फिरताना दिसत आहे. त्याचा उद्रेक आज एबी फॉर्म सादर करताना डावललेल्या इच्छुकांमध्ये दिसून आला. भास्करराव बनकर यांच्यासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरताना दिसली..बनकर घराण्यातील युवानेत्याबरोबरच इतर निष्ठावंताना डावलेले जाणार असल्याने बंडखोरीचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत. आमदार बनकर यांनाही इच्छुक असलेल्या पण डावलेल्या जाण्याच्या शक्यतेने बंडखोरीचा इशारा दिला जात आहे. दोन दिवसांपासून नाट्यपूर्ण घडामोडी सुरू आहेत. राष्ट्रवादीतील नाराजीवर भाजपच्या सतीश मोरे यांनी जाळे टाकल्याचे दिसते. .Minister Uday Samant: रत्नागिरी वर्षभरात होणार स्मार्टसीटी: पालकमंत्री उदय सामंत; काम करणार त्यालाच पदावर ठेवणार...दीपक विधाते, दत्तू मोरे यांच्यासह काही नाराज आपल्या बाजूने खेचण्यात ते आतापर्यत यशस्वी झालेले दिसतात. काँग्रेसने पिंपळगाव नगर परिषदेच्या निवडणुकीत स्वबळावर उडी घेतली आहे. राष्ट्रवादी अन् भाजपकडून डावलले गेलेले इच्छुक काँग्रेसचे उमेदवार होताना दिसत आहेत. नव्या राजकीय घटनाक्रमांनी पिंपळगाव नगर परिषदेच्या निवडणुकीची उत्कंठा शिंगेला पोहोचत आहे. निवडणुकीच्या आखाड्यात तरुणांचा बोलबाला अधिक दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.