Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव बसवंतमध्ये 'कही खुशी, कही गम'! नगरसेवक आरक्षण सोडतीत दिग्गजांचा भ्रमनिरास

Pimpalgaon Baswant Nagar Parishad Election Reservation : आरक्षणाने ‘कही खुशी, कही गम’, असे संमिश्र चित्र दिसले. प्रभागनिहाय आरक्षण निश्‍चित झाल्याने इच्छुक आता कामाला लागले आहेत. पिंपळगाव शहरात निवडणुकीची लगबग सुरू झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत नगर परिषदेच्या नगरसेवक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत बुधवारी (ता. ८) काढण्यात आली. त्यात काही इच्छुकांची सोय, तर काहींची गैरसोय झाली. प्रभाग तीन व चारमध्ये सर्वसाधारण व ओबीसी पुरुषासाठी खुला झाल्याने येथील लढत चुरशीची होणार आहे.

