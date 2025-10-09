Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव बसवंतमध्ये 'कही खुशी, कही गम'! नगरसेवक आरक्षण सोडतीत दिग्गजांचा भ्रमनिरास

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत नगर परिषदेच्या नगरसेवक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत बुधवारी (ता. ८) काढण्यात आली. त्यात काही इच्छुकांची सोय, तर काहींची गैरसोय झाली. प्रभाग तीन व चारमध्ये सर्वसाधारण व ओबीसी पुरुषासाठी खुला झाल्याने येथील लढत चुरशीची होणार आहे. .काही प्रभागांमध्ये आरक्षण सोयीचे निघाले, पण महिला राखीव झाल्याने ‘श्री’ऐवजी ‘सौ’ निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील. आरक्षणाने ‘कही खुशी, कही गम’, असे संमिश्र चित्र दिसले. प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित झाल्याने इच्छुक आता कामाला लागले आहेत. पिंपळगाव शहरात निवडणुकीची लगबग सुरू झाली आहे..पिंपळगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. नगराध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाल्याने दिग्गजांच्या महत्त्वाकाक्षांचा चुराडा झाला. नगराध्यक्ष नाही, तर नगरसेवकपदासाठी लढून दुधाची तहान भागविण्याच्या दृष्टीने इच्छुकांच्या नगरसेवकपदांच्या आरक्षणाकडे नजरा लागल्या होत्या. .पिंपळगाव वाघ महाविद्यालयाच्या सभागृहात प्रातांधिकारी शशिकांत मंगरूळे, मुख्याधिकारी श्रिया देवचके, आदित्या मुरकुटे यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. तोबा गर्दी पाहता इच्छुकांची जत्राच भरली होती. २५ जागांसाठी आरक्षण सोडत शालेय विद्यार्थ्यांच्या हातून काढण्यात आली. आरक्षणांची चिठ्ठा निघत असताना, उपस्थित इच्छुकांची धाकधूक वाढत होती. सोयीचे आरक्षण निघताच अनेकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. आरक्षणात विकेट गेल्याने काहींचा भ्रमनिरास झाला..प्रभाग तीन व चारमधील लढती ‘काटे की टक्कर’ होणार आहेत. तेथे सर्वसाधारण व ओबीसी असे आरक्षण जाहीर होऊन पुरुषासाठी खुले झाले आहे. ज्येष्ठ नेते भास्करराव बनकर यांचे होमपीच म्हणून प्रभाग ओळखला जातो. सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चिंचखेड रस्ता परिसराची एक आणि नऊ अशा दोन प्रभागांत विभागणी झाल्याने इच्छुकांमध्ये तीव्र स्पर्धा राहील. ‘एक अनार, सौ बिमार’, अशी अवस्था झाली आहे. इतर प्रभांगमध्येही इच्छुकांनी फिल्डींग लावण्यास सुरुवात केली आहे..आरक्षण सोडतीसाठी माजी सरपंच भास्करराव बनकर, मविप्रचे उपाध्यक्ष विश्वासराव मोरे, सतीश मोरे, गणेश बनकर, राजेश पाटील, चंद्रकांत बनकर, विनायक खोडे, संजय मोरे, किरण लभडे, सुरेश खोडे, अल्पेश पारख, दीपक विधाते, रोहित कापुरे, रामकृष्ण खोडे, सत्यजिचत मोरे, नीलेश पाटील, राहुल बनकर व अजित कराटे आदी उपस्थित होते..MSRTC App : ‘लाइव्ह लोकेशन’पासून एसटी भरकटलेलीच, आरक्षित तिकिटांनाच सुविधेचा लाभ; उर्वरित प्रवासी बेदखल.प्रभागनिहाय आरक्षणप्रभाग एक : अनुसूचित जमाती व ओबीसी (महिला), प्रभाग दोन : अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग तीन : ओबीसी व सर्वसाधारण, प्रभाग चार : ओबीसी व सर्वसाधारण, प्रभाग पाच : अनुसूचित जमाती, ओबीसी (महिला), प्रभाग सहा : अनुसूचित जाती (महिला), सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग सात : ओबीसी (महिला), सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग आठ : अनुसूचित जमाती (महिला), ओबीसी (महिला), प्रभाग नऊ : अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण, प्रभाग दहा : अनुसूचित जमाती (महिला), ओबीसी, प्रभाग ११ : अनुसूचित जाती (महिला), सर्वसाधारण, प्रभाग १२ : अनुसूचित जमाती (महिला), सर्वसाधारण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.