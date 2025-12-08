Pimpalgaon Baswant : आनंदावर दुःखाचे सावट! दोन विवाह सोहळ्यांच्या पंधरा दिवसांतच 'कीर्तीशेठ' पटेल कुटुंबाचा सप्तश्रृंगगडावर अपघाती अंत

पिंपळगाव बसवंत: दैवाचा अन् नियतीचा खेळ आनंद देताना त्यापेक्षा अधिक न भरून निघणाऱ्या दुःखाच्या दरीत लोटतो. सप्तशृंगगडावर झालेली दुर्घटना असेच सुख-आनंदाचे क्षण अनुभवणाऱ्या पिंपळगाव बसवंतच्या पटेल कुटुंबीयांना अनंत वेदना देत कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण करून गेली. .पंधरा दिवसांपूर्वी थाटामाटात झालेल्या पुत्र व कन्येच्या विवाह सोहळ्याने पटेल कुटुंबीय उत्सव साजरा करीत होते. मात्र कीर्ती हिंमतलाल पटेल त्यांची पत्नी रसिला पटेल यांचे श्वास आदिमायेच्या चरणी थांबले. या अनपेक्षित घटनेने पटेल कुटुंबीयांसह पिंपळगावकर वेदनेने हळहळले..मार्बल, स्टील, सिमेंट विक्रीचे ‘कीर्ती एंटरप्राइजेस’ नावाने पिंपळगाव बसवंत शहरात नामांकित फर्म आहे. अपार कष्टातून कीर्ती हिंमतलाल पटेल यांनी या व्यवसायात नावलौकिक मिळविला. वस्तूविक्रीच्या गुणवत्तेत कधीही तडजोड न करणारे कीर्ती पटेल यांनी कुटुंबवत्सल तसेच मितभाषी स्वभावामुळे मित्र, नातलग परिवारात आदराचे स्थान निर्माण केले होते. पंधरा दिवसांपूर्वीच कीर्ती यांचा चिरंजीव यश यांचा विवाह थाटामाटात झाला. .आठ दिवसांपूर्वी भाऊ हितेश यांची कन्या कृपा हिच्या रेशीमगाठीचा सोहळा तितक्याच दिमाखात रंगला. लेकीची बिदाई होत असताना सुनेचे आगमन अशा संमिश्र भावना असताना पटेल कुटुंबीय आनंदोत्सवात होते. मुलगा यशच्या विवाहात कीर्ती व रसिला पटेल यांच्या नृत्याने संगीत रंजनीत चार चाँद लावले होते. दुर्दैवी अपघातात रसिला पटेल यांना, तर जन्मदात्या आई-वडिलाच्या समवेत जगाचा निरोप घ्यावा लागला..प्रचंड धार्मिक असा स्थायीभाव असलेले कीर्ती पटेल यांना पिंपळगाव शहर व परिसरातील नागरिक, शेतकऱ्यांमध्ये आदराने ‘कीर्तीशेठ’ म्हणून संबोधले जायचे. कुटुंबातील दोन विवाह सोहळ्यानिमित्त आप्तेष्ट, नातलग आलेले होते. देवदर्शनाच्या ओढीने कीर्ती पटेल हे पत्नी रसिला व सासू-सासऱ्यांना घेऊन रविवारी (ता. ७) सकाळी त्र्यंबकेश्वरला गेले..Video : शापित विमानतळ! तीन वर्षात पडलं बंद, आता पक्षीही फिरकत नाही; काय आहे रहस्य?.तेथे नतमस्तक होऊन नाशिक-दिंडोरीमार्गे सप्तशृंगीमातेच्या दर्शनाला जात होते. तेथेच काळाने घाला घातला. आर्थिक संपत्तीचा कधीही बडेजाव न करणारे कीर्तीशेठ आता कुटुंबीय व मित्रपरिवाराला कधीही दिसणार नाहीत, या वेदनेने सर्वांचेच काळीज पिळवटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.