नाशिक

Pimpalgaon Baswant : आनंदावर दुःखाचे सावट! दोन विवाह सोहळ्यांच्या पंधरा दिवसांतच 'कीर्तीशेठ' पटेल कुटुंबाचा सप्तश्रृंगगडावर अपघाती अंत

Joyous Wedding Celebrations Turn Into Irreparable Tragedy : विवाहसोहळ्याचा आनंद साजरा केल्यानंतर काही दिवसांतच झालेल्या दुर्घटनेने पिंपळगाव बसवंतच्या पटेल कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला; स्थानिक नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.
एस. डी. आहिरे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळगाव बसवंत: दैवाचा अन् नियतीचा खेळ आनंद देताना त्यापेक्षा अधिक न भरून निघणाऱ्या दुःखाच्या दरीत लोटतो. सप्तशृंगगडावर झालेली दुर्घटना असेच सुख-आनंदाचे क्षण अनुभवणाऱ्या पिंपळगाव बसवंतच्या पटेल कुटुंबीयांना अनंत वेदना देत कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण करून गेली.

Nashik
maharashtra
accident
family
Businessman
Pimpalgaon Baswant

