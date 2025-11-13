Crime News : पोलिस यंत्रणेला आव्हान! पिंपळगावच्या एसबीआय एटीएममधून गॅस कटरने २६ लाख ६० हजारांची चोरी

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगावच्या बसवंत मार्केटमधील एसबीआय बँकेचे एटीएम मशीन चोरट्यांनी गॅस कटरच्या सहाय्याने तोडले आणि त्यातील २६ लाख ६० हजार रुपयांची रोकड घेऊन पोबारा केला. शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी बुधवारी (ता. १२) पहाटे साडेचार वाजता घडलेल्या या चोरीमुळे एकच खळबळ उडाली असून, चोरट्यांनी थेट पोलिस यंत्रणेला आव्हान दिले आहे..चोरट्यांनी जुन्या महामार्गावरील बसवंत मार्केटमधील एटीएममध्ये प्रवेश करताच, सुरवातीला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर रंग मारला आणि अलार्मचे कनेक्शन तोडले. त्यानंतर गॅस कटरच्या सहाय्याने एटीएम मशीन फोडून त्यातील शंभर व पाचशेच्या रुपयांच्या नोटांसह २६ लाख ६० हजार ३०० रुपये घेऊन पलायन केले..Pune Land Scam : चार वेळा निलंबित, तरीही मोक्याची पोस्टिंग; सूर्यकांत येवले यांची ‘रंजक’ कारकीर्द उघडकीस.या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पिंपळगाव पोलिस ठाण्यात या चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षक प्रदीप देशमुख आणि संदीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, या पूर्वीही पिंपळगाव बसवंतमध्ये एटीएम फोडून लाखो रूपयांची रोकड चोरट्यांनी चोरून नेली होती. त्यानंतर सदर घटना घडल्याने भिती व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.