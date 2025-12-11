Pimpalgaon Baswant : हृदयद्रावक! भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात पिंपळगावात ४ वर्षांच्या चिमुकल्याचा बळी, रेबीजने मृत्यू

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत शहरात भटक्या कुत्र्यांनी थैमान घातले असून, महिन्याभरात तब्बल दीडशे पिंपळगावकरांना चावा घेतला आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मंगळवारी (ता. ९) चारवर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. कुत्र्यांच्या दहशतीने पिंपळगावकर भयभीत झाले असून, त्यांचा तत्काळ बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..पिंपळगाव आरोग्य केंद्रात रेबीजची लस जेमतेम शिल्लक असल्याने तीही समस्या दुष्काळात तेरावा महिना ठरत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दररोज श्वान दंशाचे आठ ते दहा रुग्ण उपचारासाठी येत आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून कुत्र्याने चावा घेतलेल्या रुग्णांची संख्या दीडशेवर पोहचली आहे. श्वान दंशाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्याने आरोग्य यंत्रणेला त्यांच्यावर उपचार करताना तारेवरची कसरत होत आहे. तसेच रेबीज लसीचा पुरेसा साठाही नाही..चिमुरड्याचा बळीशहरात भटक्या कुत्र्यांनी अक्षरशा हैदोस घातला आहे. गल्लोगल्ली कुत्र्यांच्या झुंडी दिसत आहेत. भटके कुत्रे एकटा नागरिक किंवा लहान बालके दिसली, की त्यांच्यावर हल्ले करीत आहेत. नागरिकांचे लचके तोडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. दिवसाला किमान पाच नागरिकांना श्वान दंशच्या घटना घडत आहेत..भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली कशी, याबाबत नागरिकांना प्रश्न पडला आहे. लगतच्या शहरातून पकडलेली कुत्रे पिंपळगाव बसवंत शहराच्या सीमेवर सोडण्यात आल्याची माहिती काही प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात कुंज गुप्ता (रा. पिंपळगाव बसवंत) या चिमुकल्याचा बळी गेला आहे. अंगणात खेळत असताना कुत्र्यांनी हल्ला केला. वीस दिवसांपासून उपचार सुरू असलेल्या कुंजचा दोन दिवसांपूर्वीच रेबीज आजाराने मृत्यू झाला असल्याची माहिती डॉ. अरुण गचाले यांनी दिली..नगर परिषद प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्या गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे अन्यथा श्वान दंशाची समस्या डोकेदुखी ठरू शकते. पाच वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायत प्रशासनाने पिंपळगाव शहरातील भटक्या कुत्र्यांची धरपकडी मोहीम राबविली होती..वाघाचा संचार असलेल्या क्षेत्रात बेशुद्ध पडल्या गीताबाई; चार दिवसानंतर सापडल्या अन्...कुत्र्यांच्या हल्ल्यात महिन्याभरात दीडशे नागरिकांना चावा आणि चिमुक्याचा मृत्यू ही बाब गंभीर आहे. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नगर परिषदेने पावले उचलावी. नागरिकांनी सावध राहावे, तसेच लहान बालकांना एकटे सोडू नये.-भास्करराव बनकर, माजी सरपंच, पिंपळगाव बसवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.