Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव बसवंतमध्ये चोरट्यांचा सुळसुळाट; महिन्याभरात लाखोंची चोरी

Mobile and Bike Theft on the Rise in Pimpalgaon Market : महिन्याभरात शहरातील गजबजलेल्या ठिकाणाहून पाच दुचाकी घेऊन चोरट्यांनी धूम ठोकली. रविवारच्या आठवडे बाजारात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला अठराहून अधिक महागडे मोबाईल हातोहात लांबविले आहे.
एस. डी. आहिरे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत शहरावर चोरट्यांची वक्रदृष्टी पडली असून तीन - चार महिन्यापासून चोरट्यांनी पिंपळगाव बाजारपेठेला टार्गेट केले आहे. टेहळणी करून नियोजनबद्धरित्या चोरटे शहरात हात साफ करून जात आहे. महिन्याभरात शहरातील गजबजलेल्या ठिकाणाहून पाच दुचाकी घेऊन चोरट्यांनी धूम ठोकली.

