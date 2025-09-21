Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव बसवंतमध्ये चोरट्यांचा सुळसुळाट; महिन्याभरात लाखोंची चोरी

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव बसवंत शहरावर चोरट्यांची वक्रदृष्टी पडली असून तीन - चार महिन्यापासून चोरट्यांनी पिंपळगाव बाजारपेठेला टार्गेट केले आहे. टेहळणी करून नियोजनबद्धरित्या चोरटे शहरात हात साफ करून जात आहे. महिन्याभरात शहरातील गजबजलेल्या ठिकाणाहून पाच दुचाकी घेऊन चोरट्यांनी धूम ठोकली. .रविवारच्या आठवडे बाजारात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला अठराहून अधिक महागडे मोबाईल हातोहात लांबविले आहे. चोरट्याचा वाढत्या धुडगूस पोलिस यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये दहशत बसरली आहे..नाशिक जिल्ह्यातील सर्वांधिक उलाढालीची बाजारपेठ म्हणुन पिंपळगांव बसवंतची ओळख आहे.पिंपळगांवची श्रीमंती सध्या चोरट्यांच्या नजरेत आलेली आहे. आर्थिक सुबत्ता असल्याने येथे महागडे वाहने व मोबाईलचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो, हिच बाब चोरट्यांनी हेरली आहे. .विविध वस्तू खरेदीसाठी नागरिक निफाड फाटा परिसरातील व्यापारी संकुलामध्ये येतात, संकुलासमोर दुचाकी वाहन पार्किंग करून खरेदीस जातात. त्याचवेळी दबा धरून बसलेले चोरटे दिवसा ढवळ्या दुचाकी लंपास करतात. चावी नसतानाही दुचाकीचे लॉक तोडून वायरिंगमध्ये जोडणी करून वाहन पसार केले जात आहे. गेल्या महिन्याभरात पाच नव्या कोऱ्या महागड्या दुचाकी शहरातून चोरीस गेल्या आहेत..मोबाईल चोरट्यांचा सुळसुळाटगर्दीचा फायदा घेऊन बेसावध व खरेदीत मग्न असलेल्या नागरिकांवर रविवारच्या आठवडे बाजारात महिन्याभरापासून चोरट्यांनी संक्रात आणली आहे. शर्टच्या वरच्या खिशात मोबाईल ठेवणाऱ्यांना चोरटे लक्ष करीत आहे. दुपारी तीन ते सायंकाळी सातेपर्यत बाजार समितीच्या जुन्या मार्केट यार्डातील आठवडे बाजारात गर्दीचा उच्चांक असतो. .पिंपळगावसह परिसरातील पंचवीस गावातील नागरिक येथे येत असल्याने आठवडे बाजारात पाय ठेवायला जागा नसते एवढी तोबा गर्दी असते. या गर्दीत चोरट्यांचे फावते. महिन्याभरात आठवडे बाजारातून १८ हून अधिक महागडे मोबाईल चोरीला गेले आहेत..महिन्यात वीस लाखांची चोरीमहिन्याभरात सुमारे वीस लाख रूपये किंमतीच्या पाच दुचाकी व अठरा मोबाईल लांबवत चोरट्यांनी पोबारा केला आहे. घरफोडी पाठोपाठ आता दिवसाढवळ्या दुचाकी, मोबाईल चोरीचा फंडा चोरट्यांनी अवलंबला आहे. चोरट्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे मोठे आव्हान पोलिस प्रशासनासमोर आहे..पिंपळगाव शहरातून मोबाईल व दुचाकी चोरीमुळे नागरिक भयभीत आहेत. काहींनी तक्रारी नोंदविल्या तर काहींनी नाहीत. चोरट्यांचा धुडगूस न थांबल्यास पिंपळगाव बाजारपेठेत नागरिक खरेदीसाठी येण्याला धजावणार नाही. सापळा लावत पोलिसांनी तत्काळ चोरट्यांच्या मुसक्या आवळाव्यात.- महेश राठी, व्यावसायिक.Crime News : नाशिक रोड पोलिसांकडून गावठी कट्ट्यासह सराईत गुन्हेगारास अटक.चोरट्यांचा धुडगूस पाहता नागरिकांनी सर्तक राहण्याची गरज आहे. चोरट्यांना बेड्या ठोकण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून सापळे लावले जात आहे. संशयित व्यक्ती आढळल्यास तात्काळ पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा.- प्रदीप देशमुख, पोलिस निरीक्षक, पिंपळगाव बसवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.