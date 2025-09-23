नाशिक

Agricultural News : परतीच्या पावसाने टोमॅटोला ‘सोन्याचा भाव’; नाशिकच्या बाजारपेठेत तेजी

Heavy Rain Damages Tomato Crops in Other Districts : जिल्ह्यांतील टोमॅटोचे पीक उद्‌ध्वस्त झाले असून, तेथील बाजारपेठेत टोमॅटोची आवक घटली आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीतील टोमॅटोच्या बाजारभावावर झाला आहे.
पिंपळगाव बसवंत: परतीच्या धुवाधार पावसामुळे इतर जिल्ह्यांतील टोमॅटोचे पीक उद्‌ध्वस्त झाले असून, तेथील बाजारपेठेत टोमॅटोची आवक घटली आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीतील टोमॅटोच्या बाजारभावावर झाला आहे. शंभर रुपये प्रतिक्रेट अशा गडगडलेल्या टोमॅटोच्या दरात सोमवारी (ता. २२) चांगलीच तेजी आली. चारशे रुपये प्रतिक्रेट (२० किलो) असे टोमॅटोचे दर मिळाल्याने उत्पादकांत समाधानाचे वातावरण आहे.

