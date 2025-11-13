नाशिक

Bhaskarrao Bankar : शिवबंधन तुटले, राष्ट्रवादीत प्रवेश! पिंपळगावात 'बनकर द्वयी' एकत्र, निवडणुकीची समीकरणे बदलली

Former Shiv Sena Leader Bhaskarrao Bankar Joins NCP with Supporters : पिंपळगावचे माजी सरपंच भास्करराव बनकर यांनी आमदार दिलीप बनकर यांच्या हस्ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे पिंपळगावच्या नगर परिषद निवडणुकीचे राजकीय समीकरण बदलले आहे.
Bhaskarrao Bankar

Bhaskarrao Bankar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगावचे माजी सरपंच व शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भास्करराव बनकर यांनी बुधवारी (ता. १२) शिवबंधन तोडत समर्थकांसह आमदार दिलीप बनकर यांचे नेतृत्व स्वीकारत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. बनकर द्वयींमध्ये नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर समझोता घडल्याने पिंपळगावच्या निवडणुकीची समीकरणे बदलली आहेत.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Nashik
maharashtra
NCP
political
election
Pimpalgaon Baswant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com