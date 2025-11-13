Bhaskarrao Bankar : शिवबंधन तुटले, राष्ट्रवादीत प्रवेश! पिंपळगावात 'बनकर द्वयी' एकत्र, निवडणुकीची समीकरणे बदलली

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगावचे माजी सरपंच व शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भास्करराव बनकर यांनी बुधवारी (ता. १२) शिवबंधन तोडत समर्थकांसह आमदार दिलीप बनकर यांचे नेतृत्व स्वीकारत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. बनकर द्वयींमध्ये नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर समझोता घडल्याने पिंपळगावच्या निवडणुकीची समीकरणे बदलली आहेत..भाजप, शिवसेना पक्षांची ऑफर झुगारत भास्करराव बनकर हे राष्ट्रवादीमध्ये प्रविष्ट झाले. पिंपळगाव शहराच्या विकासासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत,अशी ग्वाही यावेळी बनकर द्वयींनी दिली. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार, तालुकाध्यक्ष राजेद्र डोखळे, मविप्रचे उपाध्यक्ष विश्वासराव मोरे, माजी संचालक दिलीप मोरे, सोहनलाल भंडारी, सुरेश खोडे, सोमनाथ मोरे, पी.आर.मोरे, चंद्रकांत खोडे, संजय मोरे, गणेश बनकर, अविनाश देशमाने, संपतराव विधाते आदी नेते उपस्थित होते. .स्व.अशोक बनकर पतसंस्थेच्या सभागृहात झालेल्या प्रवेश सोहळ्यात बनकर यांच्यासह रामराव डेरे, रामराव बनकर, विनायक खोडे, नितीन बनकर, राहुल बनकर, केशव बनकर, दत्तु मोरे, आशिष बागूल, नीलेश मोरे, दशरथ मोरे, आरिफ काझी यांच्यासह समर्थकांनी आमदार बनकर यांच्या हस्ते राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. .प्रवेश सोहळ्याला सतीश देशमाने, महेंद्र गांगुर्डे, सुहास मोरे, दीपक विधाते, महेश अहिरे, श्रीकांत वाघ, बापू वाढवणे, दत्ता खडके, अक्षय जोशी, परेश शाह, दिनेश बागरेचा, कौस्तुभ तळेकर, मनोज मुथा, दीपक मोरे, किसन ठक्कर, सुरेश पारख, हिरालाल पगारिया, केतन पूरकर, दत्तु जाधव आदी उपस्थित होते..Eknath Shinde: फुकटचा टाटा, नाव उबाठा! एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्यावर टीका.पिंपळगाव शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन वाटचाल करणार आहे. भास्करराव बनकर यांच्या पक्षप्रवेशाने राष्ट्रवादी पक्ष बळकट होईल. विकासासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. विकासाचे व्हीजन असलेले नेतृत्व म्हणून भास्करराव बनकर यांच्याकडे पाहिले जाते. सत्तेसाठी नव्हे, तर शहराचा कायापालट करण्यासाठी आम्ही वज्रमूठ बांधली आहे.- आमदार दिलीप बनकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.