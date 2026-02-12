Agricultural News : १४ लाख लिटरची शेततळी अन फळबागांची डोल; इगतपुरीच्या शेतकऱ्यांची यशोगाथा

नाशिक: निसर्गसंपन्न असतानाही दुष्काळाच्या विळख्यात अडकलेल्या इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव घाडगा या गावाने जलसंधारणाच्या बळावर आपले नशीब पालटले आहे. गावकऱ्यांच्या एकजुटीने आणि योग्य तांत्रिक मार्गदर्शनामुळे तब्बल १६ शेततळ्यांची उभारणी करत गावाने दुष्काळावर मात केली आहे. परिणामी नगदी पिके, फुलशेती आणि भाजीपाला उत्पादनाला चालना मिळून शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे..बायफ लाईव्हलीहूड्सच्या तांत्रिक सहकार्याने आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीच्या ‘सीएसआर’ निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या ‘पाणी व्यवस्थापन-जलसमृद्धी प्रकल्पा’मुळे गावात शाश्वत पाणी नियोजनाची पायाभरणी झाली. गावस्तरावरील सर्वेक्षण, पाणी-संसाधन नकाशीकरण, भौगोलिक अभ्यास आणि समूहचर्चांमधून गावाच्या गरजांवर आधारित आराखडा तयार करण्यात आला..या प्रकल्पात केवळ जलसंधारणावरच नव्हे, तर शेतकरी प्रशिक्षण, महिला सक्षमीकरण, पशुधन व्यवस्थापन आणि सुधारित शेती तंत्रज्ञानावरही भर देण्यात आला. चारा व्यवस्थापन, पशू आरोग्य, लसीकरण, गोठा सुधारणा, सेंद्रिय खतनिर्मिती आणि एकात्मिक शेती पद्धती यामुळे उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण झाले आहेत..ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची ४० टक्के बचतआंबा व पेरू फळबागांची १२ प्रात्यक्षिके तयार करण्यात आली असून १६ शेतकऱ्यांच्या शेतात ठिबक सिंचन प्रणाली बसविण्यात आली आहे. यामुळे ४० ते ५० टक्के पाण्याची बचत होत आहे. तण नियंत्रण, पाणी वापर कार्यक्षमता आणि खत व्यवस्थापनातही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. जलव्यवस्थापनाच्या सुयोग्य नियोजनातून पिंपळगाव घाडग्याने दुष्काळाच्या छायेतून बाहेर पडत ‘जलसमृद्ध’ गावाकडे टाकलेले हे पाऊल इतरांसाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे..Viral Video : वडिलांनी घरात सगळ्यांसमोर वाचलं मुलाच्या गर्लफ्रेंडचं लव्ह लेटर,पुढं असं घडलं असं काही... व्हिडिओ पाहून हसू आवरणार नाही.१४ लाख लिटर क्षमतेची शेततळीजल व मृदा संवर्धनाच्या उपाययोजनांअंतर्गत २५ हेक्टर क्षेत्रावर काम करण्यात आले. प्रत्येक शेततळ्याची साठवण क्षमता १४ लाख लिटर असून १६ शेततळ्यांमधून एकूण २२४ लाख लिटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. या उपक्रमात ३२ शेतकरी थेट सहभागी झाले आहेत. तसेच १०० लाख लिटर भूजल पुनर्भरणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून विहिरींची पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे. आतापर्यंत सुमारे ७८० नागरिक या प्रकल्पाशी जोडले गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.