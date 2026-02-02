नाशिक

Nashik Police : पोलिस प्रशासनाचे गंभीर अपयश; चोरीच्या दुचाकीचा 'स्क्रॅप'मध्ये लिलाव, चौकशीची मागणी

Stolen Two-Wheeler Complaint Ignored for Over a Year : पिंपळगाव बसवंत येथे चोरी गेलेली दुचाकी चक्क पोलिसांकडूनच लिलावात विकली गेल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर, तक्रारदार तौसिफ शेख यांनी पोलीस प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केली आहे.
रावसाहेब उगले
नाशिक: अपार्टमेंटमधून चोरी झालेल्या अन्‌ पोलिसांच्या भाषेत हरविलेल्या दुचाकीची तक्रार नोंदवून न घेणे, वर्षभर फिरवणे आणि अखेर त्याच दुचाकीचा पोलिसांकडूनच स्क्रॅपमध्ये लिलाव होणे, हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणा नसून पोलिस प्रशासनाच्या गंभीर अपयशाचे जीवंत उदाहरण ठरत आहे.

