Pimpalgaon Ttoll Plaza : टोल की लूट? पूर्वसूचना न देता स्थानिक पास धारकांना बसतोय आर्थिक फटका; आंदोलनाचे संकेत

सटाणा: पिंपळगाव टोल नाक्यावर अरेरावीचा कळस निर्माण झाला आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता चारचाकी वाहनधारकांकडून थेट २३० रुपये सक्तीने वसुली तात्काळ थांबवावी; अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक पास धारकांनी दिला आहे. .पिंपळगाव टोल नाक्यावर कर्मचारी-बाऊन्सर्सच्या स्थानिक वाहनधारकांशी होत असलेल्या वागणुकीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.लोकल पासची मुदत संपल्याची कोणतीही सूचना न देता अचानक पूर्ण टोल आकारला जात असल्याने वाहन धारक व चालकांमध्ये नाराजी आहे..पूर्वसूचना नाहीवाहनचालकांच्या म्हणण्यानुसार, लोकल पासची मुदत संपल्याची कोणतीही पूर्वसूचना दिली जात नाही. टोल नाक्यावर पोहोचल्यावरच थेट २३० रुपये पूर्ण टोल आकारला जातो आणि त्यानंतरच वाहनचालकांना लोकल पास कालबाह्य झाल्याचे समजते. सूचना फलक, एसएमएस किंवा कोणतीही पूर्वमाहिती नसल्याने अनेक वाहनधारक अनपेक्षितपणे या परिस्थितीत सापडतात..रोख रक्कम दिल्यास जादा शुल्क आकारले जाते. आज एका वाहनचालकाने १०० रुपये दिल्यानंतर फक्त २० रुपये परत मिळाले. विचारणा केल्यावर "फास्टटॅग असल्यास ४० रुपये, युपीआय पेमेंट केल्यास ५० रुपये आणि रोख दिल्यास ८० रुपये टोल असा वेगळा दर असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र ही माहिती आधी दिली गेली नसल्याने वाहनधारकांनी संताप व्यक्त केला. अगोदरच सांगितले असते तर युपीआय पेमेंट केले असते अशी प्रतिक्रिया संबंधित वाहनचालकाने दिली..लोकल पास अपडेट करण्यासाठी टोल कार्यालयात गेल्यानंतर वाहनाचे ओरिजनल आरसी बुक दाखविण्याची सक्ती केली जात असल्याचेही समोर आले. ओरिजनल कागदपत्र नसल्यास केवळ झेरॉक्स प्रतीवर एक महिन्यासाठीच लोकल पास दिला जात असल्याचे सांगण्यात येते. यापूर्वी अनेक वर्षे झेरॉक्स प्रतीवरच पास मिळत असल्याने अचानक बदललेल्या नियमांमुळे वाहनधारकांमध्ये संभ्रम आहे..बाउन्सरची दादागिरीयाहून गंभीर बाब म्हणजे टोल नाक्यावर वाद निर्माण झाल्यास तेथील कर्मचारी व बाऊन्सर्स आक्रमक पवित्रा घेतात त्यामुळे अनेक समंजस वाहनचालक 'भीक नको, पण कुत्रा आवर' या म्हणीप्रमाणे वाद टाळून शांत राहणेच पसंत करतात, अशी खंतही व्यक्त केली जात आहे..बदलांचा फटकापासची मुदत संपण्यापूर्वी सूचना मिळावीनियम शुल्क, कागदाबाबत स्पष्टता नाहीयूपीआय पेमेंट, रोख भरण्याबाबत भिन्नताबदलत्या नियमांची माहिती दिली जावी.