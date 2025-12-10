Pimpalgaon Toll Plaza : 'कायद्याचे रक्षकच भक्षक?' पिंपळगाव टोलनाक्यावर वाहतूक पोलिसांचा जीवघेणा खेळ; अपघातांना आमंत्रण

नाशिक: वाहतुकीची कोंडी, अपघातांची शक्यता कमी करणे आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, तेच वाहतूक पोलिस जीवघेणा खेळ मांडत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पिंपळगाव बसवंत टोल नाक्यावर मंगळवारी (ता. ९) दुपारी बाराच्या सुमारास उघड झाला आहे. ‘कायद्याचे रक्षकच भक्षक?’ असा संतापजनक सवाल वाहनचालकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे..पिंपळगाव बसवंत टोलनाका सध्या वाहतूक पोलिसांच्या ‘अनियमित’ वसुलीचा नवा ‘रिकव्हरी पॉइंट बनला आहे. नियमांच्या नावाखाली सुरू असलेले वाहने थांबविणे आणि वसुलीची ही ‘मोहीम’ वाहनचालकांच्या जिवाशी खेळ करणारी बनली आहे. टोल नाका पार करताच अवघ्या काही मीटरवर पोलिसांकडून अचानक वाहनांना ‘कट’ मारून थांबवले जाते. .ही कृती इतकी अचानक आणि अवेळी असते की पाठीमागून येणाऱ्या वाहनांना ब्रेक दाबण्यासाठी अक्षरशः जिवावर उदार व्हावे लागते. अनेकदा तर मागील वाहनांचे अपघात होण्यासारखी परिस्थिती उद्भवते. वाहतूक सुरळीत ठेवण्याऐवजी पोलिस स्वतःच नियमांचे धाबे दणाणून सोडत आहेत..टोलनाक्याजवळ वाहनांना थांबवणे हे नियमांच्या पूर्णपणे विरुद्ध असताना, ही ‘विशेष वसुली’ कोणाच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे, याबाबत शंका अधिकच गडद होत आहे. वाहनचालकांचा रोष एवढा वाढला आहे की, ‘नियम मोडणारे आम्ही नव्हे, तर थेट वाहतूक पोलिसच!’ अशी तिखट प्रतिक्रिया खुलेआम व्यक्त केली जात आहे..स्थानिक वाहनचालकांचे म्हणणेआम्ही टोल पार करतो आणि लगेचच सिग्नलसारखे पोलिस दिसतात. एखाद्या वाहनचालकाने ब्रेक मारला नाही तर थेट धडकणार! हे अपघातांना आमंत्रण नाही तर काय?आमची चूक नसतानाही काही ना काही कारण काढून दंड लावला जातो. या वसुलीमागे कोणाचा हात आहे, याची चौकशी झालीच पाहिजे.दररोज शेकडो वाहने या मार्गावरून जातात. वाहतुकीचा प्रचंड वेग, टोलनाक्यावरील गर्दी आणि त्यात वाहतूक पोलिसांचे अचानक थांबविणे ही परिस्थिती कधीही भीषण अपघाताचे रूप घेऊ शकते.स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा याबाबत तक्रारी केल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोपही होत आहे..Pune : शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या वडिलांचा उपचारावेळी मृत्यू, हलगर्जीपणाचा आरोप करत रुग्णालयात तोडफोड.पिंपळगाव टोलनाक्याच्या लेनसमोरच वाहनांची तपासणी होत असल्याने अपघात होऊ शकतात. याबाबत वाहतूक पोलिसांना वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. तरीही नियमांची पायमल्ली करीत नको त्या ठिकाणी वाहनांची तपासणी केली जाते.- आत्माराम नथळे, व्यवस्थापक, पीएनजी टोल- वे, पिंपळगाव बसवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.