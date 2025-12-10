नाशिक

Pimpalgaon Toll Plaza : 'कायद्याचे रक्षकच भक्षक?' पिंपळगाव टोलनाक्यावर वाहतूक पोलिसांचा जीवघेणा खेळ; अपघातांना आमंत्रण

Dangerous Vehicle Checks Near Pimpalgaon Toll Plaza : पिंपळगाव बसवंत टोल नाक्यावर वाहतूक पोलिसांकडून टोल पार करताच अवघ्या काही मीटरवर अचानक वाहनांना थांबवून 'अनियमित' वसुली केली जात आहे. या धोकादायक पद्धतीमुळे महामार्गावर अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे.
Pimpalgaon Toll Plaza

Pimpalgaon Toll Plaza

sakal 

रावसाहेब उगले
Updated on

नाशिक: वाहतुकीची कोंडी, अपघातांची शक्यता कमी करणे आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, तेच वाहतूक पोलिस जीवघेणा खेळ मांडत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पिंपळगाव बसवंत टोल नाक्यावर मंगळवारी (ता. ९) दुपारी बाराच्या सुमारास उघड झाला आहे. ‘कायद्याचे रक्षकच भक्षक?’ असा संतापजनक सवाल वाहनचालकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
Vehicle
recovery
Transport
Pimpalgaon Baswant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com