Shewale Family Conflict : जमिनीचा वाद, लुडबूडचा अंत: देवळ्यातील शेवाळे कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; दोन निरागस जीवांचा करुण अंत

Tragic Incident in Pimpalgaon Vakhari Shocks Deola Taluka : नाशिक जिल्ह्यातील देवळा, फुलेमाळवाडी येथे शेवाळे कुटुंबातील चौघांच्या सामूहिक आत्महत्येनंतर शोकाकुल वातावरण. वडिलोपार्जित जमिनीचा वाद आणि कुटुंबाव्यतिरिक्त इतर लोकांचा हस्तक्षेप यातून गोविंद शेवाळे यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे.
योगेश सोनवणे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव वाखारी: नेहमीप्रमाणे सुटीचा दिवस असल्याने फारशी गडबड नव्हती. मात्र फुलेमाळवाडी व परिसरासाठी हा रविवार काळजाला भेदणारा ठरला. लोहोणेर- खालप चौफुली परिसरातील शेवाळे कुटुंबातील चौघांचा करुण अंत प्रत्येकाच्या हदयाचा ठाव घेणारा ठरला. साध्या सरळ कुटुंबात इतके टोकाचे पाऊल का उचलले गेले असावे, या विचारानेच संपूर्ण देवळा तालुका हादरून गेला. कौटुंबिक वादात कुटुंबाव्यतिरिक्त इतरांची अतिरेकी लुडबूड हेही एक कारण या मागे असल्याचे सांगितले जात आहे.

