Shewale Family Conflict : जमिनीचा वाद, लुडबूडचा अंत: देवळ्यातील शेवाळे कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; दोन निरागस जीवांचा करुण अंत

पिंपळगाव वाखारी: नेहमीप्रमाणे सुटीचा दिवस असल्याने फारशी गडबड नव्हती. मात्र फुलेमाळवाडी व परिसरासाठी हा रविवार काळजाला भेदणारा ठरला. लोहोणेर- खालप चौफुली परिसरातील शेवाळे कुटुंबातील चौघांचा करुण अंत प्रत्येकाच्या हदयाचा ठाव घेणारा ठरला. साध्या सरळ कुटुंबात इतके टोकाचे पाऊल का उचलले गेले असावे, या विचारानेच संपूर्ण देवळा तालुका हादरून गेला. कौटुंबिक वादात कुटुंबाव्यतिरिक्त इतरांची अतिरेकी लुडबूड हेही एक कारण या मागे असल्याचे सांगितले जात आहे..मळ्यातील घरात गोविंद शेवाळे याने पत्नी कोमल, तिसरीत शिकणारी कन्या हर्षाली (खुशी) आणि केवळ अडीच वर्षांचा मुलगा शिवम (श्याम) यांचा करुण अंत करीत नंतर स्वतःही गळफास घेत आत्महत्या केल्याची माहिती मिळताच परिसरात खळबळ उडाली. दोन निरागस बालकांसह संपूर्ण कुटुंबाच्या मृत्यूने गावावर शोककळा पसरली. दरम्यान, रविवारी (ता. ३०) सायंकाळी पावणेआठला गोविंद शेवाळे याच्या घरासमोरील शेतात मुलगा शिवम (श्याम)चा दफनविधी करण्यात आला. फुलेमाळवाडी येथील स्मशानभूमीत गोविंद, कोमल आणि मुलगी हर्षाली या तिघांवर रात्री साडेआठला अंत्यसंस्कार करण्यात आले..घटनेमागील कारण म्हणून वडिलोपार्जित जमिनीच्या वादाची चर्चा गावात रंगली. गट क्रमांक ६१ मधील शेतजमिनीवरून काही काळापासून घरात तणाव होता, असे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे. आठ- दहा महिन्यांपूर्वीच गोविंद याच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर कुटुंबातील तणाव अधिक वाढल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो..जमिनीसंदर्भात वाद असल्याची कुजबुज असली, तरी या कुटुंबाव्यतिरक्त इतरांची लुडबुड सहन न झाल्याने हा टोकाचा निर्णय घेतला असल्याचे ‘सुसाइड नोट’मध्ये म्हटले आहे, मात्र हे इतर कोण, याचा आता पोलिसांना उलगडा करावा लागेल. ‘नोट’मध्ये म्हटले आहे, की पत्नी व मुलांना संपवत मी आत्महत्या करीत आहे. हर्षाली (खुशी) तिरुपती व्हॅली इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये तिसरीत शिकत होती. लहानगा शिवम (श्याम) याने तर अजून जगायलाही सुरुवात केली नव्हती. या दोन निरागस जीवांचा अंत संपूर्ण परिसरासाठी सर्वांत क्लेशदायक ठरला..पोलिसांकडून कारणाचा शोधजमिनीचा वाद एकमेव कारण होते, की इतर कोणते घटकही कारणीभूत होते, याचा तपास देवळा पोलिसांनी सुरू केला. दरम्यान, या घटनेने फुलेमाळवाडी व सभोवतालच्या गावांमध्ये भीती, दु:ख आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Nanded News : माझे कुटुंबीय जिंकूनही हरले, सक्षम हरूनही जिंकला; प्रेयसीची प्रतिक्रिया, प्रेयसीने मृतदेहाशीच बांधली लग्नगाठ.दोन दिवसांपूर्वीच उधारी फेडलीघटनेच्या दोन दिवसांपूर्वी गोविंद याने सर्व उधारी चुकती केली होती. या कृतीवरून त्याने आत्महत्येचा निर्णय विचारपूर्वक घेतल्याचे संकेत मिळत असल्याचे काही ग्रामस्थांचे मत आहे. लग्नापूर्वी बरीच वर्षे गोविंद याने देवळा येथील धन्वंतरी हॉस्पिटलमध्ये सहायकाचे काम केले. गृहरक्षक दल कार्यातही तो नियमित होता. याबरोबरच जळगाव येथील अशोका बिल्डकॉन प्रा. लि.मध्ये पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत असलेला गोविंद हा शांत स्वभावाचा म्हणून ओळखला जात असे. शुक्रवारी (ता. २८) तो नगर परिषद निवडणुकीसाठी पिंपळगाव बसवंत पोलिस ठाण्यात कर्तव्यावर हजर झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.