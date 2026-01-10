Education News : "साहेब, आम्हाला शिकू द्या!"; शिक्षकांसाठी चिमुरड्यांची पहाटे ५ पासून अनवाणी पायपीट

पळसन: शिक्षणमंत्रीसाहेब आम्हाला शिकू द्या, आम्हालाही मोठे व्हायचे आहे, पण दुर्गम भाग असल्याने शेवटच्या टोकापर्यंत शिक्षक मिळत नाही, मिळेपर्यंत वर्ष संपून जाते, ही आमची परवड कधी थांबणार, असा आर्त प्रश्न करत गुजरातच्या सीमवरील पिंपळसोंड येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी (ता. ९) पहाटेच चालत निघत थेट सुरगाणा गाठले. अखेर तत्काळ शिक्षक नेमण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर ते माघारी फिरले. विद्यार्थ्यांच्या घोषणाबाजीने पंचायत समितीचा परिसर दणाणून गेला होता..‘आम्हांला शिक्षक मिळालाच पाहिजे’ या मागणीसाठी आदिवासी दलित पँथरचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. तुळशीराम खोटरे यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपळसोंड येथील विद्यार्थी ऊन, वारा, थंडीची तमा न बाळगता मनाचा निर्घार करीत पहाटे पाचलाच गुजरातच्या सीमावर्ती भागातील पिंपळसोंड येथून अनवाणी पायपीट करण्यास सुरवात केली. खडीच्या रस्त्यावरून सुरगाणानजीकच्या प्रतापगड फाटा येथे विद्यार्थी व पालकांचा मोर्चा पोलिसांनी अडवला. .ही माहिती तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना समजताच गटशिक्षणाधिकारी अल्पा देशमुख फाट्यावर मोर्चास सामोऱ्या गेल्या, परंतु आम्हांला शिक्षण विभागातच यायचे आहे असे सांगत विद्यार्थ्यांनी पंचायत समिती गाठत घोषणाबाजी केली..Satara Politics : मिनी मंत्रालयाचे बिगुल लवकरच वाजणार; निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही क्षणी घोषणेची शक्यता, साताऱ्यात हालचाली गतिमान.तालुक्यातील आदिवासीबहुल ग्रामपंचायत गोंदुणेपैकी अतिदुर्गम पिंपळसोंड येथील जिल्हा परिषद शाळामध्ये नियमित शिक्षक देण्यात यावे, नादुरुस्त जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम तात्काळ करण्यात यावे, खराब जनित्र बदलून नवीन विद्युत जनित्र बसून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात यावा, पिंपळसोंड येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र उभारावे, उंबरपाडा रस्त्यावरील नादुरुस्त पुलाच्या ठिकाणी नवीन पुल बांधण्यात यावा, पांगारणे येथे आरोग्य विभागाच्या इमारतीचे काम करण्यात यावे, १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात यावी, ग्रुप ग्रामपंचायत गोदुणेचे विभाजन करावे आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. प्रा. खोटरे, दीपक महाले, विशाल चौधरी, मनोहर खोटरे, रमेश बागूल, बळवंत चौधरी, अजय महाले, प्रकाश वार्डे, मधुकर चौधरी, राजेश राऊत, विठ्ठल गवळी, वसंत वार्डे, नंदा बागुल, ग्रामपंचायत सदस्य उषा खोटरे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.