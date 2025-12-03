नाशिक

Nashik Theft : भरदिवसा लुटले! आडगाव नाका ते पंचवटी रिक्षा प्रवासात डाळिंब व्यापाऱ्याकडील ५ लाखांची रोकड हिसकावली

Businessman Attacked in Broad Daylight in Nashik : नाशिकमध्ये डाळिंब व्यापारी प्रवीणभाई दवे यांना आडगाव नाका ते पंचवटी दरम्यान रिक्षातून प्रवास करत असताना सहप्रवाशांनी मारहाण करून त्यांच्याकडील ५ लाख रुपयांची रोकड असलेली बॅग हिसकावून नेली. या घटनेने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नाशिक: पिंपळगाव बसवंत येथील डाळिंब व्यापारी आडगाव नाका येथून पंचवटीत येण्यासाठी रिक्षातून प्रवास करीत असताना, रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या सहप्रवासी असलेल्या दोघांनी त्यांच्याकडील पाच लाखांची रोकड असलेली बॅग मारहाण करीत हिसकावली. सोमवारी (ता. १) भरदिवसा घडलेल्या या घटनेने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, याप्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

