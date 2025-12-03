Nashik Theft : भरदिवसा लुटले! आडगाव नाका ते पंचवटी रिक्षा प्रवासात डाळिंब व्यापाऱ्याकडील ५ लाखांची रोकड हिसकावली

नाशिक: पिंपळगाव बसवंत येथील डाळिंब व्यापारी आडगाव नाका येथून पंचवटीत येण्यासाठी रिक्षातून प्रवास करीत असताना, रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या सहप्रवासी असलेल्या दोघांनी त्यांच्याकडील पाच लाखांची रोकड असलेली बॅग मारहाण करीत हिसकावली. सोमवारी (ता. १) भरदिवसा घडलेल्या या घटनेने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, याप्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे..प्रवीणभाई माणिकलाल दवे (वय ६५, रा. आदिनाथ प्राइड, मोरेनगर, पिंपळगाव बसवंत, ता. निफाड) यांच्या फिर्यादीनुसार, दवे हे डाळिंब व्यापारी आहेत. सोमवारी (ता. १) पावणे पाचच्या सुमारास पिंपळगाव बसवंत येथून महामंडळाच्या बसने नाशिकला येण्यासाठी निघाले. पावणे सहाच्या सुमारास ते आडगाव नाका येथे उतरले. त्यांना पेठरोड फाटा येथे असलेले व्यापारी रमेशकुमार लक्ष्मणदास प्रजापती यांच्याकडे जायचे होते..त्यामुळे ते आडगाव नाका येथे बसमधून उतरले आणि पेठफाटा येथे जाण्यासाठी त्यांनी रिक्षाला हात दिला. त्या रिक्षात आधीच ३५ ते ४० वर्षांचे दोन प्रवासी बसलेले होते. रिक्षा चालकासह दोघे प्रवासी मराठी-हिंदीमध्ये बोलत होते. रिक्षा पंचमुखी हनुमान मंदिरापासून काही अंतरावर आली असता, रिक्षातील दोघा सहप्रवाशांनी संगनमताने व्यापारी दवे यांचे हात पकडले. त्यांच्या एका हातातील पाच लाखांची रोकड असलेली पिशवी संशयितांनी हिसकावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. .दवे यांनी प्रतिकार केला असता, दोघांपैकी एकाने त्यांच्या डोक्याला काहीतरी वस्तू लावली आणि ओरडल्यास जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. तर दुसऱ्याने काहीतरी वस्तूने बरगड्यावर मारून त्यांच्या हातातील पाच लाखांची रोकडची पिशवी हिसकावली आणि त्यांना धावत्या रिक्षातून बाहेर लोटून दिले आणि रिक्षा महामार्गाच्या दिशेने पसार झाली..Agricultural News : नाशिक द्राक्ष निर्यात घोटाळा! 'ॲपेडा' मानांकनाची पायमल्ली; कंपन्यांच्या नफेखोरीने शेतकरी तोट्यात.दवे रिक्षातून रस्त्यावर पडले त्याचवेळी पाठीमागून आलेल्या दुचाकीस्वार युवकाने त्यांना दुचाकीवर बसविले आणि त्यांनी संशयित रिक्षाचा महामार्गापर्यंत पाठलाग केला. परंतु रिक्षा वाहनांच्या गर्दीतून पसार झाली. त्यानंतर त्यांनी पंचवटी पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली असता, जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपनिरीक्षक प्रकाश नेमाणे हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.