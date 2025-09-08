नाशिक

Nashik News : पितृपंधरवड्यास प्रारंभ; नाशिकमध्ये 'काकस्पर्श' दुर्मिळ, स्मृतिवन उद्यानाजवळ गर्दी

Pitru Paksha Begins in Nashik with Special Customs and Rituals : नाशिकमध्ये सोमवार पासून पितृपक्षाला सुरुवात झाली असून, पूर्वजांच्या स्मृती जागवण्यासाठी नागरिक धार्मिक विधी आणि श्राद्धाचे कार्यक्रम करत आहेत. अनेकजण तपोवन रोडवरील स्मृतिवन उद्यानाच्या परिसरात 'काकस्पर्श' साठी गर्दी करत आहेत.
नाशिक: लाडक्या गणरायाला शनिवारी (ता. ६) भक्तिभावात निरोप देण्यात आल्यावर सोमवार (ता. ८) पासून पितरांच्या स्मृती जागविणाऱ्या पंधरवड्यास प्रारंभ होत आहे. वृक्षवल्ली कमी झाल्याने अलीकडे शहराच्या गावठाण भागात ‘काकस्पर्श’ दुर्मिळ झाला आहे. त्यामुळे तपोवन रोडवरील स्मृतिवन उद्यानालगतच्या भिंतीवर पितरांना ‘घास’ देण्यासाठी पुढील पंधरा दिवस मोठी गर्दी उसळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान भोजनासाठी लागणारी केळीची पाने घेऊन शेकडो आदिवासी बांधव शहरात दाखल झाले आहेत.

