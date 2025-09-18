Gold Investment : 'पितृपक्षात सोने खरेदी करू नये' हा गैरसमज मोडीत; सराफ व्यावसायिकांचे निरीक्षण

नाशिक: गेल्या काही वर्षांत सोन्यातून ग्राहकांना चांगला परतावा मिळाल्याने सोन्यात गुंतवणूक करण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. भाव वाढत असले तरी गुरुपुष्यामृत दिवशी सोने खरेदी करणारा विशेष वर्ग आहे. .पारंपरिक समजाप्रमाणे पितृपक्षात नवीन वस्तू खरेदी करू नये असा रूढी परंपरागत विचार हळूहळू बदलत असून, आता या काळातही ग्राहक सोने खरेदी करत असल्याचे सराफ व्यावसायिकांचे निरीक्षण आहे..सोन्याचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींनुसार ठरत असतात. त्यामुळे पितृपक्षात सोन्याचे दर कमी आणि दसरा, दिवाळीला भाव वाढतात हा गैरसमज असून सोन्याचे भाव वाढत असले तरी, पितृपक्षातील वातावरण आता पहिल्यासारखे राहिलेले नाही. गेल्या काही वर्षात ग्राहकांचा ट्रेन्ड बदलला असल्याने पितृपक्षात सोने खरेदीला पसंती दिली जात आहे. खासकरून पुष्कराज अंगठी, मंगळसूत्र, चोख सोने त्यापाठोपाठ नेकलेस, ब्रेसलेट, बांगड्या, चेन खरेदीला पसंती दिली जाते..गुरुवारी (ता.१८) गुरुपुष्यामृत असल्याने अनेक ग्राहक दागिन्यांची ऑर्डर देतात किंवा नवरात्रीच्या पहिल्या माळेला बुकिंग करतात आणि दसऱ्याच्या दिवशी खरेदी केली जाते. तसेच गुरुपुष्यामृत कधीही आले तरी, त्या दिवशी एक ग्रॅम का होईना सोने खरेदी करणारा विशिष्ट ग्राहक वर्ग आहे..सोन्याचा भाव जीएसटीसह२४ कॅरेट- १ लाख १२ हजार ५८०२२ कॅरेट- १ लाख ३ हजार ५७०चांदीचा भाव- १ लाख ३० हजार.SIP Top 5 Mistakes: SIP मध्ये गुंतवणूक करताय? या 5 चुका टाळा, नाहीतर रिटर्न्स मिळण्याऐवजी नुकसान होऊ शकतं.गेल्या दोन तीन वर्षापासून पितृपक्षात सोने खरेदी करायची नाही ही पद्धत आता बदलत आहे. याउलट सोन्याचे भाव वाढत असताना ग्राहक हौशीने पितृपक्षात देखील सोने खरेदी करतात.- मोहित चोपडा, न्यू श्रीनिवास ज्वेलर्स.ज्यांनी गेल्या दोन वर्षात सोन्यात गुंतवणूक केली त्यांना चांगला परतावा मिळाल्याने सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे पितृपक्षात देखील सोने खरेदी केली जाते.-गिरीश नवसे, अध्यक्ष, सराफ असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.