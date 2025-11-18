नाशिक

Nashik Crime : नाशिक गोळीबार प्रकरण: 'पीएल ग्रुप'च्या टोळीतील संशयित आरोपी वेदांत चाळगेला उत्तरप्रदेशातील बागपत येथून अटक

Nashik Police Arrest Suspect in PL Group Shooting Case : नाशिक त्र्यंबकरोडवरील आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमध्ये गोळीबार केल्यानंतर पसार झालेल्या पीएल ग्रुपच्या टोळीतील संशयित आरोपी वेदांत संजय चाळगे याला नाशिक शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने उत्तरप्रदेशातील बागपत येथून जेरबंद केले.
नाशिक: त्र्यंबकरोडवरील आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमध्ये पीएल ग्रुपच्या टोळीने केलेल्या गोळीबारानंतर पसार झालेल्या संशयिताला उत्तरप्रदेशातील बागपत येथून जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने ही कामगिरी बजावली आहे.

