Nashik Crime : नाशिक गोळीबार प्रकरण: 'पीएल ग्रुप'च्या टोळीतील संशयित आरोपी वेदांत चाळगेला उत्तरप्रदेशातील बागपत येथून अटक

नाशिक: त्र्यंबकरोडवरील आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमध्ये पीएल ग्रुपच्या टोळीने केलेल्या गोळीबारानंतर पसार झालेल्या संशयिताला उत्तरप्रदेशातील बागपत येथून जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने ही कामगिरी बजावली आहे. .वेदांत संजय चाळगे (वय २७, रा. तिडके कॉलनी, नाशिक) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयितचे नाव आहे. सातपूर पोलिस ठाण्यात दाखल या गुन्ह्याचा समांतर तपास शहर उन्हे शाखा युनिट दोनचे पथक करीत होते. गुन्हेशाखा युनिट २ चे सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर, सहायक निरीक्षक डॉ. समाधान हिरे, प्रकाश महाजन यांनी तांत्रिक विश्लेषण करून संशयित बागपत (उत्तरप्रदेश) येथे असलयाची माहिती प्राप्त झाली. ती गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, किशोर काळे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांना दिली. युनिट २ च्या पथकाला उत्तरप्रदेश येथे पाठविण्यात आले..गुन्हेशाखा युनिट २ कडील सहायक पोलिस निरीक्षक डॉ. समाधान हिरे, उपनिरीक्षक यशवंत बॅडकोळी, शंकर काळे, सुनिल आहेर, प्रकाश महाजन, महेश खांडबहाले यांचे पथक बागपत (उत्तरप्रदेश) येथे पोहोचले. तांत्रिक विश्लेषण करूनअहोरात्र सतत तीन दिवस बागपत, उत्तर प्रदेश येथे थांबून संशयिताची माहिती काढून नमूद पथकाने त्याआधारे सापळा रचला होता. .धक्कादायक प्रकार ! 'पारनेरमधील आजीच्या खून प्रकरणी नातू, नातसूनेस अटक'; दाेघांनी रचला बनाव, नेमकं काय घडलं?.संशयिताला पकडून त्यास त्याचे नाव गाव विचारले असता त्याने त्याचे नाव वेदांत संजय चाळगे असे सांगितले. पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेऊन त्यास गुन्हयाच्या अनुषंगाने विचारपूस केली असता त्याने गुन्हयाची कबुली दिली. संशयितास तेथील न्यायालयात हजर करून त्याचा ट्रान्झिट वॉरंट प्राप्त करून सोमवारी वेदांत चाळगे यास येथे आणत सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पीएल ग्रुप विरोधात खुनाचा प्रयत्न यासह खंडणी जिवे मारण्याची धमकी असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असून याप्रकरणी प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे यांच्यासह टोळीतील संशयितावर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.