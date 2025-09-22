नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या खेळाडूंनी महाराष्ट्र राज्य टेबल टेनिस स्पर्धेत वर्चस्व गाजवले

Ananya Chande Clinches Women's Singles Title : महाराष्ट्र राज्य मानांकन टेबल टेनिस स्पर्धेत नाशिकच्या कुशल चोपडाने दुहेरी मुकुट आणि स्वरा करमरकरने एकेरी विजेतेपद पटकावले.
Table Tennis Championship

Table Tennis Championship

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महाराष्ट्र राज्य मानांकन टेबल टेनिस स्पर्धेमध्ये नाशिकच्या खेळाडूंचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून आले. या मानाच्या स्पर्धेतील पुरुषांच्या एकेरीत व १९ वर्षांखालील मुलांच्या गटात नाशिकच्या कुशल चोपडाने दुहेरी मुकुट पटकावला. महिला एकेरीत टीएसटीटीएच्या अनन्या चांदे व १९ वर्षांखालील मुलींच्या गटात नाशिकच्या स्वरा करमरकर हिने अजिंक्यपदावर नाव कोरले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
sports
victory
Table Tennis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com