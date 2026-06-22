PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! पीएम किसानच्या ई-केवायसीमध्ये 'या' गंभीर तांत्रिक त्रुटी; 30 जूनपूर्वी प्रक्रिया न झाल्यास हप्ता अडकणार?

सटाणा : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी केंद्र शासनाने ३० जूनपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, पीएम किसान मोबाईल ॲप आणि पोर्टलवर सातत्याने येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे बागलाण तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांची ई-केवायसी रखडली (PM Kisan installment delayed due to e-KYC) असून असे सर्व शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी ई-केवायसीसाठी सीएससी केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. मात्र, ‘नो रेकॉर्ड फाऊंड’, ‘सर्व्हर एरर’, ‘डेटा मॅच होत नाही’ अशा त्रुटी सातत्याने येत असल्याने प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याची तक्रार आहे. अनेक शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक नोंदवल्यानंतरही माहिती उपलब्ध नसल्याचा संदेश मिळत असून चेहरा स्कॅन करताना ॲप वारंवार बंद पडत असल्याचेही समोर आले आहे..विशेषतः वृद्ध, निरक्षर आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना या तांत्रिक अडचणींचा मोठा फटका बसत आहे. ई-केवायसीसाठी वारंवार सीएससी केंद्रांवर जावे लागत असल्याने वेळ, प्रवासखर्च आणि श्रम वाया जात आहेत. शेतीची कामे सोडून अनेक शेतकरी दिवसेंदिवस हेलपाटे मारत असतानाही त्यांचे काम पूर्ण होत नसल्याने नाराजी वाढत आहे..दरम्यान, पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू असताना अनेक पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. त्यामुळे पुढील हप्ता मिळणार की नाही, याबाबत शेतकरी संभ्रमात असून आर्थिक नियोजनावरही त्याचा परिणाम होत आहे..Gold-Silver Price Today : सोने-चांदीच्या दरात एकाच दिवशी प्रचंड उसळी; चांदी तब्बल 4,000 ने महागली, सोन्याचा काय भाव? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर.केंद्र शासनाने योजनेतील पारदर्शकता वाढवणे, अपात्र लाभार्थ्यांना आळा घालणे आणि केवळ पात्र व जिवंत लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा या उद्देशाने विशेष ई-केवायसी मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा फेस ऑथेंटिकेशन या दोन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, तांत्रिक यंत्रणाच वारंवार कोलमडत असल्याने शासनाच्या चांगल्या उद्देशालाच गालबोट लागल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत..पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत अनेक लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरते. त्यामुळे ई-केवायसी न झाल्यामुळे हप्ता अडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे..Sangli Satara MLC Result : सांगली-साताऱ्यात जयंत पाटलांना मोठा धक्का! भाजपच्या धैर्यशील कदमांनी शरद पवार गटाचा गेम उलटवला; पाहा किती मतांनी केला पराभव.प्रशासनाने तातडीने सर्व्हरची क्षमता वाढवून तांत्रिक त्रुटी दूर कराव्यात, तसेच मुदतवाढीचा विचार करावा, अशी मागणी बागलाण तालुक्यातील शेतकरी करीत आहेत. अन्यथा शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेले अनेक शेतकरी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे आर्थिक मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.."पीएम किसान योजनेच्या ई-केवायसीसाठी शेतकरी सीएससी केंद्रांवर वारंवार फेऱ्या मारत आहेत, वेळ आणि पैसा खर्च करत आहेत, पण तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांची ई-केवायसी रखडली आहे. सर्व्हर डाऊनमुळे पात्र शेतकरी हप्त्यापासून वंचित राहिले, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकार आणि संबंधित यंत्रणेची राहील. तातडीने तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल."-संजय पवार, शेतकरी तथा कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.