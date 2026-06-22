नाशिक

PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! पीएम किसानच्या ई-केवायसीमध्ये 'या' गंभीर तांत्रिक त्रुटी; 30 जूनपूर्वी प्रक्रिया न झाल्यास हप्ता अडकणार?

Why PM Kisan e-KYC is Mandatory Before June 30 : पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व्हर त्रुटी आणि ॲपमधील अडचणींमुळे बागलाण तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांची प्रक्रिया रखडली आहे.
Will PM Kisan installment stop without e-KYC?

Will PM Kisan installment stop without e-KYC?

esakal

रोशन खैरनार
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सटाणा : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी केंद्र शासनाने ३० जूनपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, पीएम किसान मोबाईल ॲप आणि पोर्टलवर सातत्याने येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे बागलाण तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांची ई-केवायसी रखडली (PM Kisan installment delayed due to e-KYC) असून असे सर्व शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

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