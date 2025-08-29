नाशिक

PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजनेत नाशिकचे दीड लाख शेतकरी वंचित

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: Relief for Small Farmers : नाशिक जिल्ह्यातील १.६३ लाख शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या अनुदानापासून अद्यापही वंचित असून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमधून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लाभतो आहे, पण नाशिक जिल्ह्यातील एक लाख ६३ हजार ४४६ शेतकरी आजही योजनेच्या अनुदानापासून वंचित असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळत आहे. परिणामी या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

