धुळे : टुडे पान १ साठी....
--
दिवाळीपूर्वी पीएम किसान हप्ता शक्य
--
जिल्ह्यातील एक लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २७ : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा २४ वा हप्ता येत्या ३० ऑक्टोबरला पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. ऐन दिवाळीपूर्वीच हा निधी हातात पडणार असल्याने जिल्ह्यातील बळीराजाला सणासुदीच्या खर्चासाठी आणि आगामी रब्बी हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी आर्थिक हातभार लाभणार आहे.
-
केंद्र शासनाकडून पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रत्येकी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. याअंतर्गत वितरित होणारा हा २४ वा हप्ता दिवाळीच्या पूर्वी मिळत असल्याने ग्रामीण भागात समाधान वातावरण आहे. जिल्ह्यातील एक लाख ५६ हजार पात्र शेतकरी या योजनेचा थेट लाभ घेणार आहेत. दिवाळीच्या खरेदीसह शेतीसाठी लागणाऱ्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना या निधीचा हातभार लागणार आहे.
-
ई केवायसी अनिवार्य
निधी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जमा होणार असल्याने कोणत्याही प्रकारचा तांत्रिक अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सूचना दिल्या आहेत. सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आधार कार्डशी आणि डीबीटी प्रणालीशी लिंक केलेले असणे बंधनकारक आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे ‘ई- केवायसी’ अद्याप पूर्ण झालेले नाही त्यांनी तातडीने ते जवळच्या सेवा केंद्रात जाऊन पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन केले आहे.
-
१४-१
..चौकट..
१४-१
तालुकानिहाय लाभार्थी शेतकरी
तालुका -------------------- शेतकरी
धुळे तालुका --------------- ४५,८३३
साक्री तालुका -------------- ४५,४९८
शिंदखेडा तालुका ----------- ३५,१४९
शिरपूर तालुका ------------- २९,५२०
एकूण लाभार्थी ------------- १,५६,०००