Nashik Narendra Modi : ‘रोड-शो’चा निर्णय ‘SPG’ पाहणीनंतरच; उद्या पथक येणार

Nashik Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या १२ तारखेला राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या निमित्ताने नाशिक दौर्यावर येणार आहेत. या दौर्यात मोदी यांचा ‘रोड-शो’ होण्याची शक्यता आहे.

परंतु, पंतप्रधान यांच्यासाठी असलेल्या खास सुरक्षापथक ‘एसपीजी’ (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) च्या पाहणीनंतरच पंतप्रधान मोदी यांच्या रोड-शोवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. (pm modi Road show of only after SPG inspection in nashik news)