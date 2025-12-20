Nashik Crime : नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई! 'पोक्सो'मधील फरार संशयित गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात

नाशिक: गंगापूर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (पोक्सो) गुन्ह्यातील फरार संशयितास गुन्हे शाखा युनिट १ च्या पथकाने शिताफीने जेरबंद केले. रोहन भीमराव भदरगे (वय २६, रा. आंबेडकर नगर, नाशिकरोड) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे..शहर गुन्हे शाखा युनिट १ पथकाने घटनास्थळावरून सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त केले होते. तसेच संशयिताचे वर्णन त्यांना मिळालेले होते. त्यावरून पथक संशयिताचा शोध घेत होते. दरम्यान पथकातील पोलिस हवालदार विशाल काठे, पोलिस अंमलदार मुक्तार शेख यांना संशयित टागोरनगर, नाशिकरोड परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांना त्यांनी माहिती दिली..त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत, किरण शिरसाट, पोलिस हवालदार प्रवीण वाघमारे, प्रदीप म्हसदे, संदीप भांड, विशाल काठे, प्रशांत मरकड, मिलिंदसिंग परदेशी, योगीराज गायकवाड, अमोल कोष्टी, पोलिस अंमलदार मुक्तार शेख यांच्या पथकाने संबंधित परिसरात सापळा रचला..Election : गोंधळच गोंधळ! नांदेडमध्ये मतदारांना कोंडलं, अंबरनाथला बोगस मतदार आणले, तर कोपरगावात उमेदवारांमध्ये बाचाबाची.गुन्ह्यातील वर्णनाशी जुळत असलेली व्यक्ती समोरून येताना दिसली. पोलिसांची चाहूल लागताच पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना रोहन भदरगे यास पथकाने शिताफीने ताब्यात घेतले. पुढील कारवाईसाठी त्यास गंगापूर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.