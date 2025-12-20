नाशिक

Nashik Crime : नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई! 'पोक्सो'मधील फरार संशयित गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात

Accused Arrested in Nashik POCSO Case : नाशिक गुन्हे शाखा युनिट १ च्या पथकाने गंगापूर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या पोक्सो गुन्ह्यातील फरार संशयित रोहन भदरगे याला अटक केली.
नाशिक: गंगापूर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (पोक्सो) गुन्ह्यातील फरार संशयितास गुन्हे शाखा युनिट १ च्या पथकाने शिताफीने जेरबंद केले. रोहन भीमराव भदरगे (वय २६, रा. आंबेडकर नगर, नाशिकरोड) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे.

