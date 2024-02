Nashik News : सर्वांगीण विकासाचा बिंदू : नाशिक शहर

Nashik News : नाशिकच्या विकासाला दिशा देण्यासाठी सक्षम नेतृत्व नसले, तरी सध्याची होणारी प्रगती ही नैसर्गिक पद्धतची आहे. मुंबई, पुणे या शहरांच्या विकासाला मर्यादा आल्याने आता या दोन्ही शहरांच्या जवळचे शहर म्हणून नाशिककडे पाहिले जाते. त्यामुळे पुढचा दहा ते पंधरा वर्षांचा काळ नाशिकच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल. विकासाला दिशा देण्यासाठी शहराचे सुयोग्य नियोजन होणेही गरजेचे आहे.

शहर श्रीमंत होत असताना सक्षमतेचा विसर पडता कामा नये. अन्यथा मुंबई, पुण्याप्रमाणे नाशिकची स्थिती झाल्याशिवाय राहणार नाही. औद्योगीकरण होत असताना क्लायमेट चेंज प्रोग्रामवर लक्ष दिले पाहिजे. स्वच्छ, सुंदर, हवेशीर ही नाशिकची ओळख पुसली गेल्यास बकालपणाचा शिक्का लागल्याशिवाय राहणार नाही.- विक्रांत मते, प्रिन्सिपल करस्पॉडंट, ‘सकाळ’, नाशिक

