Nashik Crime : नाशिक पोलिस 'ॲक्शन मोड'वर! सण-उत्सवाच्या तोंडावर ५०० हून अधिक टवाळखोरांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई

नाशिक: वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्तांनी कंबर कसली आहे. शहरभर पोलिस ठाणेनिहाय सराईत गुन्हेगारांसह टवाळखोरांविरोधात पोलिस ॲक्शन मोडवर आले आहेत. सातपूर, इंदिरानगरपाठोपाठ नाशिक रोड, उपनगर पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत ऑलआउट ऑपरेशन राबवून तब्बल सव्वादोनशे टवाळखोरांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तर, अवैधरीत्या सुरू असलेल्या पार्सल पॉइंटवरही पोलिसांनी धडक कारवाई केली. .ऐनसणासुदीच्या काळात शहरात खून, जीवघेणे हल्ले, कोयते-तलवारी, गावठी कट्टे बाळगून दहशत माजविण्याच्या घटनांसह गंभीर गुन्ह्यात वाढ झाली होती. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याने पोलिसांवर टीकेची झोड उठली. यामुळे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी ठाणेनिहाय ऑलऑउट ऑपरेशन राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नाशिक रोड, उपनगर हद्दीत ऑलआउट ऑपरेशन शुक्रवारी (ता. ३) रात्री राबविण्यात आले. .शहर गुन्हे शाखेच्या पथकांनी केलेल्या या कारवाईत मोकळ्या मैदानांमध्ये मद्यपार्टी करणारे, हॉटेल्स- ढाब्यांमध्ये अवैधरीत्या मद्यपान करणाऱ्यांना ताब्यात घेत प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. नाशिक रोड, उपनगर पोलिसांत करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये २२४ टवाळखोरांना ताब्यात घेण्यात आले. याप्रकरणी उपनगर, नाशिक रोड पोलिसांत प्रतिबंधात्मक कारवाईची नोंद करण्यात आली आहे. .शहरभर सुरू असलेल्या पोलिसांच्या या कारवाईमुळे टवाळखोरांचे धाबे दणाणले आहे. तर गेल्या दोन दिवसांत सातपूर व इंदिरानगर पोलिसांत दोनशेहून अधिक टवाळखोरांवर कारवाई केली आहे. सदर कारवाई गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त किशोर काळे, सहायक आयुक्त संदीप मिटके, सहायक आयुक्त सचिन बारी यांच्या नेतृत्वाखाली शहर गुन्हे शाखेचे युनिट एक, दोन, मध्यवर्ती गुन्हे शाखा, गुंडाविरोधी पथक, सायबर पोलिस ठाणे, विशेष शाखा, अंमली पदार्थविरोधी पथक, महिला सुरक्षा पथक, तक्रार निवारण पथक, नाशिक रोड-उपनगर पोलिस ठाण्याच्या पथकांनी केली..अशी आहे कारवाईटवाळखोर : ५१६ तडीपार कारवाई : ५स्टॉप ॲन्ड सर्च कारवाई : ९१० अवैध शस्त्र बाळगणे : २सार्वजनिक ठिकाणी मद्यसेवन : २.गावठी कट्टा, जिवंत काडतुसे जप्तशहर गुन्हे शाखेने केलेल्या टवाळखोरांविरोधातील कारवाईत आतापर्यंत ५१६ जणांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केली; तर अवैध ठिकाणी मद्यसेवन करणाऱ्या २२ जणांविरोधात कारवाई केली आहे. या कारवाईत ताब्यात घेण्यात आलेल्या २७ विधिसंघर्षित बालकांचे समुपदेशनही करण्यात आले; तर अवैधरीत्या गावठी कट्टे बाळगणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेत त्यांच्याकडून ३० हजारांचा गावठी कट्टा व जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत..Nashik Police : राजकीय हस्तक्षेप नको: सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी नाशिकची कायदा-सुव्यवस्था कडक करा.अंबडला कारवाईरात्री साडेआठपर्यंत ५० मद्यपींना, तसेच टवाळखोरांना सिडकोतून अंबड पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तसेच, अंबड पोलिस ठाणे येथे पकडलेल्या तरुणांना सोडविण्यासाठी अनेक नातेवाइकांनी पोलिस ठाण्याबाहेर गर्दी केली. कारवाई रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक राजपूत यांनी दिली.