Nashik Crime : नाशिक पोलिस 'ॲक्शन मोड'वर! सण-उत्सवाच्या तोंडावर ५०० हून अधिक टवाळखोरांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई

Police Commissioner Sandeep Karnik on Action Mode : नाशिक शहरात वाढत्या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशानुसार सातपूर, इंदिरानगर, नाशिक रोड, उपनगरसह विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत 'ऑलआउट ऑपरेशन' राबवण्यात आले. या कारवाईत गुन्हे शाखेच्या विविध पथकांनी ५०० हून अधिक टवाळखोरांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली.
नाशिक: वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्तांनी कंबर कसली आहे. शहरभर पोलिस ठाणेनिहाय सराईत गुन्हेगारांसह टवाळखोरांविरोधात पोलिस ॲक्शन मोडवर आले आहेत. सातपूर, इंदिरानगरपाठोपाठ नाशिक रोड, उपनगर पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत ऑलआउट ऑपरेशन राबवून तब्बल सव्वादोनशे टवाळखोरांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तर, अवैधरीत्या सुरू असलेल्या पार्सल पॉइंटवरही पोलिसांनी धडक कारवाई केली.

