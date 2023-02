Nashik Crime News : टाकळी रोडवर ट्रकचालकाला लुटण्याचा प्रयत्न

नाशिक : उपनगर येथील टाकळी रोडवर मध्यरात्रीच्या सुमारास ट्रकला अडवून चालकाकडील रोकड व मोबाईल हिसकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी अटक (Arrest) केली आहे.

दिवे चौकात शुक्रवारी (ता. २४) मध्यरात्री सदरची घटना घडली. (Police arrested 2 people who stopped truck on Takli Road midnight tried to grab cash mobile from driver nashik crime news)

राज अशोक पवार (२०, रा. संत कबीर मार्ग, समतानगर, नाशिकरोड), सौरभ विजय आहिरे (२३, रा. प्राईड प्रतिक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, पुणा रोड) असे लुटमार करणाऱ्या दोघा संशयितांची नावे आहे.

बाळू सूर्यभान कोकाटे (रा. झापेवाडी, ता. शिरुर कासार, जि, बीड) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या शुक्रवारी (ता. २४) मध्यरात्रीच्या सुमारास ते ट्रक (एमएच १६ सीडी ७१८०) घेऊन टाकळी रोडने जात असताना दिवे चौकात मोपेडवरून (एमएच १५ इव्ही २०७६) आलेल्या दोघा संशयितांनी ट्रकला आडवे झाले.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

ट्रक थांबल्यावर संशयितांनी ट्रकचालकाकडील रोकड १० हजार रुपये व मोबाईल हिसकावण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यावेळी गस्तीवरील पोलीस गाडी आल्याने संशयितांनी पळ काढला. यावेळी पोलिसांनी संशयितांचा पाठलाग करून अटक केली.

याप्रकरणी उपनगर पोलिसात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक बटुळे हे पुढील तपास करीत आहेत. संशयितांकडून आणखीही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.