Nashik Bribery Case : Nashik : जामिनासाठी मदत करतो, २ लाख द्या; लाच घेणारे दोन PSI निलंबित, पोलीस कोठडीत रवानगी

नाशिक: अटकपूर्व जामीन अर्जाला मदत करण्यासाठी दोन लाखांच्या लाच प्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले मुंबई नाका पोलिस ठाण्यातील दोन्ही उपनिरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्यापासून दोघे लाचखोर उपनिरीक्षक पसार झाले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले शासकीय विश्रामगृहाचे चालक बापलेकांना न्यायालयाने चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .मुंबई नाका पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक संशयित दत्तात्रय एकनाथ गोडे (रा. शकुंतला हाइट्स, कामटवाडे), उपनिरीक्षक अतुल भुंजगराव क्षीरसागर (रा. नाशिक) अशी निलंबित करण्यात आलेल्या उपनिरीक्षकांची नावे आहेत. तर याप्रकरणी दोन लाखांची लाच स्वीकारणारे संशयित शासकीय विश्रामगृहातील उपाहारगृह चालक रमेश गंभीरराव आहिरे (६१), कल्पेश रमेश आहिरे (२८, दोघे रा. शासकीय विश्रामगृह, नाशिक) या दोघांना न्यायालयाने चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..लाच प्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी याप्रकरणी दोघा लाचखोर उपनिरीक्षकांना निलंबित केल्याचे आदेश जारी केले आहेत. निलंबन काळात त्यांना दिवसातून दोनवेळा नियंत्रण कक्षात हजेरी देण्याचेही आदेश दिले आहेत. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई होताच संशयित लाचखोर उपनिरीक्षक पसार झाले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून संशयितांचा शोध सुरू आहे. दोघांच्याही घरझडती घेण्यात आल्या असून, त्यात पथकाच्या हाती काहीही लागले नाही..जामिनासाठी मदतीकरिता लाचेची मागणीलाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक एकनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार, मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात २०२५ मध्ये तक्रारदाराविरोधात फसवणुकीच्या गुन्ह्यात तक्रारदाराच्या अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केल्यास मदत करावी, यासाठी शासकीय विश्रामगृहातील उपाहारगृहचालक कल्पेश आहिरे याने उपनिरीक्षक गोडे यांच्यातर्फे तक्रारदाराकडे दोन लाखांच्या लाचेची मागणी केली होती..Gondia Crime: मुलगा गेला, नंतर सासऱ्याने सुनेच्या हत्येसाठी रचला कट! LICचे पैसे अन् जमीन हडपण्यासाठीचा काळा डाव उघड?.शनिवारी (ता. १०) रात्री अकराच्या सुमारास लाचखोर उपनिरीक्षक गोडे, उपनिरीक्षक क्षीरसागर यांच्यातर्फे संशयित उपाहारगृहचालक रमेश आहिरे याने उपाहारगृहाच्या पाठीमागे तक्रारदाराकडून लाचेची दोन लाखांची रक्कम स्वीकारली. त्या वेळी दबा धरून असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने आहिरे यांना अटक केली. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत दोघा उपनिरीक्षकांसह उपाहारगृहचालक बापलेकांसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..उपनिरीक्षक क्षीरसागर मध्यस्थया प्रकरणात विश्रामगृहात राहणारा लाचखोर उपनिरीक्षक क्षीरसागर याने मोबाईलवरून तक्रारदार आणि संशयित उपनिरीक्षक दत्तात्रय गोडे यांच्यात बोलणे करून दिले. गोडे यांना लाच स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले.