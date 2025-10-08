Crime News : नाशिक पोलिसांचा 'बॅनरभाईं'वर बडगा! कोम्बिंग ऑपरेशनमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यासह सराईत गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल

नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शहरभर कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केले आहे. ऐन सणासुदीत शहरात बॅनरबाजी करीत शहरवासीयांमध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. .या कारवाईत शिवसेनेचा पदाधिकारी व सराईत गुन्हेगार पवन पवार याच्यासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे बॅनरबाजीतून भाईगिरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे..पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी, शहरात ठिकठिकाणी लावण्यात आलेल्या बॅनरवर झळकणाऱ्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर धडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, पोलिस ठाणेनिहाय अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या बॅनरवरील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले पोलिसांच्या रडारवर आहेत. .याच अनुषंगाने नाशिक रोड पोलिसांनी संशयित पवन चंद्रकांत पवार, विशाल चंद्रकांत पवार (दोघे रा. गंगादर्शन सोसायटी, जेलरोड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पवन पवारविरोधात यापूर्वीच खून, खुनाचे प्रयत्न, मारहाण यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत..जेलरोड ते नाशिक रोड या दरम्यान संशयितांनी स्वागत कमान उभारली होती. या वाहतूक कमानीमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन कोंडीची समस्या निर्माण झाली होती. यावर गंभीर गुन्ह्यातील संशयितांचे फोटो झळकलेले होते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती, दहशत आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवत पवन पवारविरोधात नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर, श्रीधर उर्फ भावड्या नामदेव सवस्तरकर (रा. जेलरोड), करण सतपाल पारचे (रा. फर्नांडीस वाडी) याच्याविरोधातही बॅनरबाजी करीत दहशत निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..Nashik News : देशसेवेचा हिमालयाइतका विशाल वारसा! नाशिकच्या आगाशे कुटुंबाला तिन्ही पिढ्यांच्या शौर्याचा अभिमान.बॅनरवर झळकणारे रडारवरआगामी महापालिका निवडणूक व ऐन सणासुदीच्या काळात शहरात बॅनरबाजीला अक्षरशः ऊत आला आहे. अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आलेल्या या बॅनरवर शहरातील कथित भाऊ, दादा, अण्णा, नानांच्या वाढदिवसांच्या बॅनरवर संशयित गुन्हेगारही झळकू लागले आहेत. या गुन्हेगारांच्या बॅनरबाजीने शहरात गुन्हेगारीला एक प्रकारे प्रोत्साहनच मिळते. ही बाब हेरून शहर पोलिसांनी बॅनरवरील फोटोंची स्कॅनिंग सुरू केली आहे. बॅनरवर झळकणारे चेहऱ्यांमध्ये सराईत गुन्हेगार असल्यास त्याची माहिती कुंडलीच पोलिसांकडून काढली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात बॅनरवर झळकणारे गुन्हेगार पोलिसांच्या रडारवर असतील आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.