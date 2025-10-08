नाशिक

Crime News : नाशिक पोलिसांचा 'बॅनरभाईं'वर बडगा! कोम्बिंग ऑपरेशनमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यासह सराईत गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल

Police Commissioner Sandeep Karnik’s Crackdown on Crime in Nashik : नाशिकमध्ये गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी बॅनरबाजी करून दहशत निर्माण करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू केली आहे. कारवाईत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचे फोटो झळकवणाऱ्या बॅनरविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शहरभर कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केले आहे. ऐन सणासुदीत शहरात बॅनरबाजी करीत शहरवासीयांमध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

