By

नाशिक : शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील एका पोलिस ठाण्यातील अंमलदाराकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून पोलिस कॉन्स्टेबलने आत्महत्या करणार असल्याची कैफियत मांडत तो व्हिडिओच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना शेअर केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. बुधवारी (ता.५) मध्यरात्री घडलेल्या या प्रकारामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांची झोपच उडाली आणि संबंधित पोलिस कॉन्स्टेबलची भेट घेत त्याची समजूत घातल्याचे समजते.

दरम्यान, प्रत्येक पोलिस ठाण्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व अंमलदाराकडून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची बाजू घेत काही कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचे सातत्याने बोलले जाते. (Police Constable tired of amaldar shared video of suicide to seniors Nashik Crime Latest Marathi News)

हेही वाचा: Nashik Crime News : शहरात रिक्षासह 3 दुचाकींची चोरी

नाशिक पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील एका पोलिस ठाण्यामध्ये पोलिस कॉन्स्टेबल कार्यरत आहे. या कॉन्स्टेबलने बुधवारी (ता.५) रात्री त्याच्या मोबाईलमध्ये एक व्हिडिओ करून वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलवर शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये कॉन्स्टेबलने पोलिस ठाण्याचे हजेरी मास्तर तथा अंमलदाराकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिल्याचे म्हटले आहे.

तसेच या सततच्या त्रासाला कंटाळून आपण आत्महत्या करीत असल्याचेही म्हटले आहे. या शिवाय कॉन्स्टेबल होणाऱ्या त्रासाचीही माहिती देत जगण्याचीच इच्छा राहिली नसल्याचे सारखा म्हणतो आहे. डोळ्यावर गॉगल लावून या तरुण कॉन्स्टेबलने तयार केलेला व्हिडिओ आयुक्तालयाच्या एका ग्रुपसह काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या ग्रुपवरही शेअर केला आहे.

सदरचा व्हिडिओ पाहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची झोपच उडाल्याने त्यांनी तत्काळ संबंधित पोलिस

ठाण्याकडे धाव घेतली. सदरील कॉन्स्टेबलचा शोध घेण्यात आला. त्याच्याशी या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी संवाद साधला. नागरिकांना समुपदेशनाचे उपदेश देणाऱ्या या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आपल्याच कर्मचाऱ्याची समजूत घालून प्रकरण मिटवावे लागले. मात्र याबाबत कोणीही वाच्यता होऊ नये याबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांकडून विशेष काळजीही घेण्यात आली. गेल्याच आठवड्यात नगर जिल्ह्यात हवालदाराने वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून स्वत:वरच गोळ्या झाडून आत्महत्या केल्याचा प्रकार घडलेला असल्याने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून या बाबत गुप्तता राखली जात आहे. असे असले तरी पोलिस वर्तुळात ही बाब लपून न राहता दबक्या आवाजात चर्चेतून बाहेर आली.

हेही वाचा: Fake Currency Crime : इडलीवाल्याकडे 5 लाखांच्या बनावट नोटा; एकास अटक