Crime News : नाशिक रोडला दरोड्याची तयारी करणाऱ्या पाच संशयितांना अटक; मोठा शस्त्रसाठा जप्त

नाशिक: दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या पाच संशयितांना नाशिक रोड गुन्हे शोध पथकाने पळसे (ता. नाशिक) येथे अटक केली. या वेळी पोलिसांनी संशयित दरोडेखोरांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे. रवीकुमार भोई (२७, अंबरनाथ, ठाणे), शिवा विक्रम वैदू (३६, आनंदनगर, जळगाव), आकाश गोपाळ वैदू (३८, पाचोरा, जळगाव), विष्णू शंकर भोई (३०, ठाणे) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहे. या कारवाई दरम्यान श्याम विष्णू भोई हा अंधाराचा फायदा घेऊन फरार झाला..हवालदार विशाल पाटील यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार संशयित दरोड्याच्या तयारीसाठी ज्ञानेश्वर गायधनी यांच्या मक्याच्या शेतात, टेंभेमळा (एमआयडीसी, पळसे) येथे लपून बसले असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार गुन्हे शोध पथकातील अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी छापा टाकून चौघांना ताब्यात घेतले. .पोलिसांनी संशयितांकडून २८ छोटे चाकू, एक कोयता, दोरी व मिरची पावडर असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. सर्व संशयित यांना न्यायालयात हजार केले असता न्यायालयाने सर्वांना २४ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..Crime News : जुने नाशिक मधील मसाज पार्लरवर पोलिसांचा छापा; देहविक्री व्यवसाय उघड, ५ महिलांची सुटका.पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त किशोर काळे, सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन बारी व वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यात गुन्हे शोध पथकाचे सहायक निरीक्षक प्रवीण सूर्यवंशी, उपनिरीक्षक किरण कोरडे, संदीप पवार व अन्य पथकातील पोलिस कर्मचारी सहभागी होते.