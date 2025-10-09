नाशिक

Crime News : राजकीय आश्रयाला 'पोलिसी' दणका! नाशिकमध्ये आयुक्त संदीप कर्णिक यांचा गुन्हेगारीवर मोठा आघात

Nashik Police Take Strong Action Against Gang Violence : रामवाडी प्रकरणात भाजपचे पदाधिकारी सुनील बागूल यांचे पुतणे आणि सातपूरमधील गोळीबार प्रकरणात प्रकाश, दीपक व भूषण लोंढे यांच्यासह इतर संशयितांविरुद्ध अटकसत्र सुरू करण्यात आले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी गुन्हेगारांचे राजकीय संरक्षण उघड करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जाते.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहरातील गुन्हेगारीचे थैमान थांबविण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी मोठा आघात सुरू केला आहे. गोळीबार, खून आणि टोळीविरोधी कारवाईत राजकीय पाठबळ असलेल्या संशयितांवर थेट लक्ष ठेवले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
political
violence
Criminal cases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com