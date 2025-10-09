Crime News : राजकीय आश्रयाला 'पोलिसी' दणका! नाशिकमध्ये आयुक्त संदीप कर्णिक यांचा गुन्हेगारीवर मोठा आघात

नाशिक: शहरातील गुन्हेगारीचे थैमान थांबविण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी मोठा आघात सुरू केला आहे. गोळीबार, खून आणि टोळीविरोधी कारवाईत राजकीय पाठबळ असलेल्या संशयितांवर थेट लक्ष ठेवले आहे. .रामवाडी प्रकरणात भाजपचे पदाधिकारी सुनील बागूल यांचे पुतणे आणि सातपूरमधील गोळीबार प्रकरणात प्रकाश, दीपक व भूषण लोंढे यांच्यासह इतर संशयितांविरुद्ध अटकसत्र सुरू करण्यात आले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी गुन्हेगारांचे राजकीय संरक्षण उघड करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जाते..त्र्यंबक रोडवरील औरा बारचालकाकडे खंडणी आणि युवकावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी गतिमान केला असून, या प्रकरणात माजी नगरसेवक व रिपाइं (आठवले गट)चे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाश लोंढे, त्यांचा मुलगा दीपक ऊर्फ नाना लोंढे यांच्यासह चौघांना अटक करण्यात आली आहे. तर, पीएल ग्रुपचा म्होरक्या भूषण लोंढे आणि त्याचे काही साथीदार अजूनही फरारी असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..या कारवाईमुळे गुन्हेगारीला राजकीय आश्रय मिळत असल्याच्या चर्चांवर पोलिसांनी प्रभावीपणे घाव घातला असून, त्यामुळे गुन्हेगारी व राजकारणातील साटेलोटे उघडे पडल्याची चर्चा शहरात आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट-२ च्या पथकाने बुधवारी (ता. ८) दुपारी प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे, संतोष पवार आणि अमोल पगारे या चौघांना अटक केली. .त्यानंतर त्यांना सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. गोळीबारप्रकरणी यापूर्वीच तिघांना अटक झाली असली तरी मुख्य संशयित भूषण लोंढे मात्र अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही..ग्राहक युवक जखमीरविवारी (ता. ५) रात्री दीडच्या सुमारास आयटीआय सिग्नलजवळील बारबाहेर काही तरुणांमध्ये वाद झाला. त्यातून भूषण लोंढे आणि त्याच्या टोळीने गोळीबार केला. या हल्ल्यात वरुण तिवारी हा बारमधील ग्राहक युवक जखमी झाला. बारचालकांकडून भूषण लोंढे खंडणी उकळत असल्याची माहितीही समोर आली असून, ठार मारण्याचा प्रयत्न आणि खंडणी वसुली अशा गुन्ह्यांखाली सातपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..लोंढे पिता-पुत्रांचा थेट सहभाग उघडतपासादरम्यान माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे आणि त्यांचा मुलगा दीपक लोंढे यांचा या गुन्ह्यात थेट सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रकाश लोंढे राजकीय दबावाचा वापर करून अवैध वसुली करत असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले. भूषण लोंढे हा गुन्हेगार प्रवृत्तीचा असून, त्याने टोळीच्या मदतीने परिसरात दहशत निर्माण केली होती. .Nashik Collector Office : शेतकरी संकटात, तिकडे अपर जिल्हाधिकारी दालनात हजारोंची उधळपट्टी! नाशिकमध्ये चर्चांना उधाण.दीपक लोंढे हा गटाच्या बॅकअपची जबाबदारी सांभाळत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. पीएल ग्रुपच्या माध्यमातून लोंढे पिता-पुत्रांनी त्र्यंबक रोड परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण केले होते. मात्र, पोलिस आयुक्तांनी केलेल्या निर्णायक कारवाईमुळे या दहशतीला आळा बसला असून, नागरिकांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.