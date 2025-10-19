नाशिक

Nashik Police : चोरट्यांसाठी आयती संधी? 'माझा शेजारी, खरा पहारेकरी' उपक्रमावर पोलिसांचा भर

Nashik Police on Alert During Diwali Holidays : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये नागरिक बाहेरगावी जात असल्याने बंद घरांमध्ये होणाऱ्या चोऱ्या आणि घरफोड्या रोखण्यासाठी नाशिक शहर पोलिसांनी गस्त वाढवली आहे. 'माझा शेजारी, खरा पहारेकरी' या संकल्पनेवर जोर देत नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
नाशिक: दिवाळीनिमित्ताने शाळा-महाविद्यालयांना सुट्ट्या, शासकीय नोकरदारांसह औद्योगिक वसाहतीलाही सुट्ट्या असल्याने या काळात अनेक जण कुटुंबीयांसह गावी किंवा पर्यटनासाठी जात असल्याने चोरट्यांना आयती संधी मिळते. त्यामुळे पोलिसांसमोर या काळात चोऱ्या-घरफोड्या रोखण्याचे आव्हान असून, ‘माझा शेजारी, खरा पहारेकरी’ या उपक्रमावर भर दिला आहे. खबरदारीसाठी शहरात गस्त वाढविण्यासह उपाययोजनांवर भर दिला आहे.

