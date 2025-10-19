Nashik Police : चोरट्यांसाठी आयती संधी? 'माझा शेजारी, खरा पहारेकरी' उपक्रमावर पोलिसांचा भर

नाशिक: दिवाळीनिमित्ताने शाळा-महाविद्यालयांना सुट्ट्या, शासकीय नोकरदारांसह औद्योगिक वसाहतीलाही सुट्ट्या असल्याने या काळात अनेक जण कुटुंबीयांसह गावी किंवा पर्यटनासाठी जात असल्याने चोरट्यांना आयती संधी मिळते. त्यामुळे पोलिसांसमोर या काळात चोऱ्या-घरफोड्या रोखण्याचे आव्हान असून, ‘माझा शेजारी, खरा पहारेकरी’ या उपक्रमावर भर दिला आहे. खबरदारीसाठी शहरात गस्त वाढविण्यासह उपाययोजनांवर भर दिला आहे..दिवाळीच्या सुट्ट्या सुरू झाल्या आहेत. बहुतांश कुटुंबीय दीपावली पाडव्यापासून त्यांच्या गावी अथवा पर्यटनानिमित्ताने शहराबाहेर जाण्याचे नियोजन करतात. तर गावी जाणारे कुटुंबीय दिवाळी सुट्टी लागताच मूळगावी जातात. बंद घरे पाहून चोरट्यांकडून संधी साधली जाते. चोऱ्या-घरफोड्या टाळण्यासाठी शहर पोलिसांकडून उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी ‘माझा शेजारी, खरा पहारेकरी’ या उपक्रमावर भर दिला आहे..दिवाळीत अनेक घरे, फ्लॅट्स बंद असल्याचे हेरून चोरटे दिवसा रेकी करून रात्रीच्या वेळी घरफोड्या करतात. त्यामुळे शहरातील तेराही पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील सोसायट्या, अपार्टमेंट, बंगले, रो-हाऊस या ठिकाणी खबरदारीबाबत संबंधित हद्दीतील पोलिस ठाणे नागरिकांशी संवाद साधत आहे. पोलिस ठाण्याव्यतिरिक्त पथके गस्तीसाठी तैनात करण्यात आली आहेत. तर नागरिकांनाही आपल्या घराच्या सुरक्षिततेबाबत आपल्या शेजाऱ्यांना सांगून जाण्याचे, तसेच मौल्यवान वस्तू घरात न ठेवण्याबाबत आवाहन केले आहे..अशी घ्या काळजीदागिने, पैसे व मौल्यवान वस्तू घरात न ठेवता सुरक्षितस्थळी ठेवागावी जाताना मौल्यवान वस्तू सांभाळासोसायटी, बंगला, घराबाहेर सीसीटीव्ही कार्यान्वित ठेवा‘डायल ११२’वर संपर्क साधासोशल मीडियावर परगावी असल्याचे लोकेशन अपलोड करू नयेसोसायट्या, बंगले, रो-हाउसबाहेर सुरक्षारक्षक नेमावागावी जाणार असल्याची माहिती शेजाऱ्यांना द्यावी.धक्कादायक घटना! 'चौथीच्या दोन विद्यार्थिनींवर अत्याचार'; मुख्याध्यापक अटकेत, अहिल्यानगर जिल्ह्यात उडाली खळबळ .दिवाळी सुटीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस ठाणेनिहाय दिवस-रात्र गस्त वाढविण्यात आली आहे. नागरिकांनीही परगावी जाताना शेजाऱ्यांना कल्पना द्यावी, मौल्यवान वस्तू घरात ठेवू नयेत. पोलिसांची पथके शहरभर तैनात केली आहेत.- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, शहर गुन्हे शाखा, नाशिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.