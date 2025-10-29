Nashik Crime : बनावट 'शालार्थ आयडी' घोटाळा: नाशिक रोडचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक अशोक गिरी निलंबित; पुराव्यांशी फेरफार केल्याचा ठपका

नाशिक: मार्चमध्ये नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात दाखल बनावट शालार्थ आयडीद्वारे फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्ह्यात तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक असलेले अशोक गिरी यांनी पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याचे खात्यांतर्गत चौकशीतून उघडकीस आले आहे. .याची गंभीर दखल घेत पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी निरीक्षक अशोक गिरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. दरम्यान गिरी यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील अनेक कारनामे केले असून, त्याबाबत तक्रारीही आयुक्तांकडे पोहोचल्याने गिरी यांची त्यावेळी उचलबांगडी करण्यात आली होती..तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांच्या फिर्यादीनुसार, मार्च २०२५ मध्ये दोघा संशयितांविरोधात नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दोघा शासकीय अधिकाऱ्याविरोधात शालार्थ आयडी प्रकरणात शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलिस निरीक्षक बडेसाहेब नाईकवाडे यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला होता. .तपासादरम्यान, नाईकवाडे हे रजेवर असतानाच पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक असलेले अशोक गिरी यांनी या गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेले कागदपत्रे स्वत:च्या दालनात मागवून घेतले होते. कागदपत्रांचे हा हस्तऐवज मागविताना मात्र गिरी यांनी यासंदर्भात कोणतीही नोंद स्टेशन डायरीमध्ये केली नाही. तसेच, जप्त कागदपत्रांतील रजिस्टरमधील पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतूने गिरी यांनी त्यात फेरफार केले. .यासंदर्भातील गोपनीय अहवाल पोलिस आयुक्तालयाकडे आला होता. त्यासंदर्भात याप्रकरणात आयुक्तांच्या आदेशाने खात्यांतर्गंत चौकशी करण्यात आली. यात गिरी यांनी फेरफार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गिरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यांना पोलिस मुख्यालयात नियमित हजेरी लावण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत..Police Bharati Application Website Link : पोलिस भरतीचा अर्ज करा एका क्लिकवर...गिरींचे कारनामेगेल्यावर्षी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यातून नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून अशोक गिरी यांची बदली केली होती. परंतु, काही महिन्यातच गिरी यांचे कारनामे आयुक्तालयापर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे आयुक्तांनी त्यांची तडकाफडकी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात दुय्यम निरीक्षक म्हणून बदली केली होती. मात्र, गिरी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात हजर झालेच नाहीत..या गुन्ह्यात केले फेरफारतत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित लेखाधिकारी उदय पंचभाई, माध्यमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक राजमोहन शर्मा यांनी २१ डिसेंबर २०२३ ते २७ मार्च २०२५ या दरम्यान बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शासनाची फसवणूक केली होती. जळगाव जिल्ह्यातील दहा शिक्षण संस्थांसह शाळांचे पदाधिकारी व मुख्याध्यापकांशी संगनमत करून संशयितांनी फसवणूक केली होती. या प्रकरणी २७ मार्च २०२५ ला नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.