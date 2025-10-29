नाशिक

Nashik Crime : बनावट 'शालार्थ आयडी' घोटाळा: नाशिक रोडचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक अशोक गिरी निलंबित; पुराव्यांशी फेरफार केल्याचा ठपका

Internal Inquiry Reveals Evidence Tampering by Inspector : शालार्थ आयडी फसवणूक प्रकरणातील पुराव्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने नाशिकचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक गिरी यांच्यावर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी निलंबनाची कारवाई केली.
Nashik Crime

Nashik Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मार्चमध्ये नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात दाखल बनावट शालार्थ आयडीद्वारे फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्ह्यात तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक असलेले अशोक गिरी यांनी पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याचे खात्यांतर्गत चौकशीतून उघडकीस आले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Sub inspector of police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com