Ashok Kharat: पोलिसांनी अशोक खरातचा माज उतरवला! अखेर रडत रडत 'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' असल्याचा म्हणाला, पाहा व्हिडिओ

नाशिकचा कुख्यात भोंदूबाबा अशोक खरात पोलीस कोठडीत असूनही आपल्या कारवाया सोडण्यास नकार देत आहे. महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप असलेल्या खरातने आता तपासाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि पोलिसांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी तुरुंगातील आपल्या भविष्याबद्दल पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगायला सुरुवात केली आहे. मात्र नाशिक पोलिसांनी ठाम भूमिका घेतली. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. यानंतर नाशिक पोलिसांचा पॅटर्न दिसून आला आहे. त्यांनी खरातला चांगलाच चोप दिला आहे. व्हिडिओ समोर आला आहे..भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात विरुद्ध तिसरा गुन्हा दाखल झाला आहे. नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर तिसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विवाह जुळवणे, भविष्य सांगणे आणि धार्मिक विधीच्या नावाखाली महिलेवर अनेकदा लैंगिक अत्याचार केला आहे. पीडित महिलेचा विश्वास संपादन करून मंत्र आणि तांत्रिक विधीच्या नावाखाली महिलेला गुंगीचे औषध देऊन लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. .Rohit Pawar: महाराष्ट्र महिला आयोगाची कमान कोणाकडे? रोहित पवारांनी ४ नावे सुचवली; महायुतीची डोकेदुखी वाढवली!.लैंगिक अत्याचारातून गर्भवती राहिलेल्या पीडित महिलेला नराधम खरात ना गोळ्या देऊन गर्भपात केल्याचा तक्रारीत उल्लेख करण्यात आला आहे. मी अवतारी पुरुष आहे, तू मागील जन्माची अप्सरा सांगत पीडित महिलेशी लगट त्याने केला होता. भोंदू बाबा कॅप्टन खरातने वारंवार लैंगिक शोषण केल्याची पीडितेची तक्रार आहे. यानंतर आज नाशिक पोलिसांनी त्याचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. पोलीस खाक्या दाखवत खरातला धडा शिकवल्याचे व्हिडिओतून दिसून आले आहे. .'नाव लिहिलंय, आता तुझी पाळी'; 'तांत्रिक डायरी' बनली अत्याचाराचे शस्त्र, महिलेला १५ वर्षे छळलं, खरातनंतर 'बडे बाबा'चा भंडाफोड.अखेर'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' भोंदू अशोक खरात म्हणाला आहे. नाशिक पोलिसांनी त्याच्याकडून हे वधवून घेतले आहे. सलग तिसरा गुन्हा आज भोंदू अशोक खरातवर दाखल झाला आहे. 'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' आहे, असा नाशिक पोलिसांचा पॅटर्न दिसून आला आहे. लैंगिक शोषण प्रकरणात भोंदू अशोक खरात अटकेत आहे. नाशिक पोलिसांचा पॅटर्न राज्यभरात चर्चेत आहे. यानंतर ताकद नाही राहिली म्हणत भोंदू खरात रडल्याचे दिसून आले आहे.