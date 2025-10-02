Crime News : नाशिकमध्ये 'एमडी' पेडलर्सवर वचक; महिलांचा सहभाग वाढला, 'छोटी भाभी'सह आता 'हिना' अटकेत

नाशिक

Nashik police conduct trap at Swagat Hotel : नाशिकच्या द्वारका चौफुली येथील स्वागत हॉटेलमध्ये अमली पदार्थ 'एमडी' (मॅफेड्रॉन) विक्रीसाठी आलेल्या महिला आणि तीन पुरुषांना शहर गुन्हेशाखेच्या पथकाने सापळा रचून अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: द्वारका चौफुली येथील स्वागत हॉटेलमध्ये शहर गुन्हेशाखेच्या पथकाने सापळा रचून एमडी ड्रग्ज (मॅफेड्रॉन) विक्रीसाठी आलेल्या एका महिला व तीन असे चौघांना बेड्या ठोकल्या. पोलिसांनी शिताफीने सापळा रचत कारवाई केली असून, संशयितांकडून साडेचार लाखांचे एमडी ड्रग्जसह चारचाकी वाहन व मोबाईल असा सुमारे १७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

