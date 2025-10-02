Crime News : नाशिकमध्ये 'एमडी' पेडलर्सवर वचक; महिलांचा सहभाग वाढला, 'छोटी भाभी'सह आता 'हिना' अटकेत

नाशिक: द्वारका चौफुली येथील स्वागत हॉटेलमध्ये शहर गुन्हेशाखेच्या पथकाने सापळा रचून एमडी ड्रग्ज (मॅफेड्रॉन) विक्रीसाठी आलेल्या एका महिला व तीन असे चौघांना बेड्या ठोकल्या. पोलिसांनी शिताफीने सापळा रचत कारवाई केली असून, संशयितांकडून साडेचार लाखांचे एमडी ड्रग्जसह चारचाकी वाहन व मोबाईल असा सुमारे १७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मुज्जा उर्फ मुज्जफर मैनुद्दीन शेख (४३, रा. भोईवाडा, कथडा, भद्रकाली), शेख फरहान रज्जा मोहम्मद सादीक (२२, रा. बागवानपुरा, भद्रकाली), अनिल मोतीराम वर्मा (३२, रा. श्रीमोती निवास, तपोवन, पंचवटी), हिना जीवन कापसे (३५, रा. निलगिरी बाग, संभाजीनगर रोड) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत..अंमलदार प्रवीण वाघमारे यांना काही संशयित अमली पदार्थ विक्री करण्यासाठी द्वारका चौफुली परिसरातील हॉटेल स्वागत येथे येणार असल्याची खबर मिळाली होती. मंगळवारी (ता.३०) शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने स्वागत हॉटेल व परिसरात सापळा रचला. संशयित एका कारमधून हॉटेलमध्ये आले. .ग्राहकांच्या प्रतिक्षेत असतानाच, दबा धरून असलेल्या पोलिस पथकाने संशयितांना घेरले आणि ताब्यात घेत त्यांच्याकडून ४ लाख ५० हजारांचे ३० ग्रॅम एमडी ड्रग्ज हस्तगत करण्यात आले. तसेच संशयितांचे मोबाईल आणि कार असा एकूण १७ लाख १५ हजार १०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे..Pune Mastan Baba News : गेली २५ वर्षे पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात फिरणारे मस्तान बाबा कोण? शेकडो लोक घेतात दर्शन....‘एमडी’त महिलांचा सहभागदरम्यान, गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये पोलिसांनी केलेल्या एमडी विरोधातील कारवाईमध्ये महिला पेडलर्सचा सहभाग समोर येतो आहे. आत्तापर्यंतच्या कारवाईमध्ये पोलिसांनी ‘छोटी भाभी’, शबाना अन्सारी, स्विटी अहिरे, सोनाली शिंदे यांना अटक केलेली आहे. स्वागत हॉटेलवर कारवाई केली त्यावेळी संशयित हिना हिने पोलिसांना अर्वाच्य भाषेत संवाद साधला. तसेच, ‘माझे कोणीच काही करू शकत नाही’ असे म्हणत काही गुन्हेगारांच्या ओळखी देत पोलिसांना झुगारण्याचा प्रयत्न केला. संशयित यांनी एमडी आणले कोठून याचा शोध पोलिस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.