नाशिक : गंगापूररोड येथील बेपत्ता दीपक दिवे याचा खून झाल्याचे निष्पन्न होऊन पाच दिवस उलटूनही संशयितांचा पोलिसांना अजूनही मागमूस लागलेला नाही. गुंतागुंतीच्या घटनांमुळे या घटनेचा उकल होण्यास विलंब होत असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. (police not get erection in Deepak Dive murder case Nashik Latest Crime News)

दीपक दिवे (२७, रा. डीके नगर, गंगापूर रोड) हा गेल्या ९ नोव्हेंबरपासून बेपत्ता होता. त्याचा मृतदेह बुधवारी (ता. १६) गंगापूर हद्दीतील गोदापात्रात तरंगताना आढळून आला. शवविच्छेदनानंतर दिवे याचा गळा आवळून व डोक्यात गंभीर मार लागून मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना गेल्या ९ तारखेला रात्री घडली असून, गोदापार्कवर दिवे त्याच्या काही मित्रांसमवेत मद्याची पार्टी करीत होता. त्या पार्टीला हजर असलेल्या दिवेच्या मित्रांना गंगापूर पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.

मात्र अद्यापही महत्त्वाचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागू शकलेले नाहीत. त्यातच, त्या पार्टीला उपस्थित असलेल्यांपैकी विजय जाधव याने गेल्या १३ तारखेला विष पिऊन आत्महत्त्या केली. याप्रकारामुळे पोलिसांसमोर मोठी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. दिवे यास कोणी आणि का मारले याबाबत कोणतीही माहिती पोलिसांना अद्याप मिळू शकलेली नाही. तसेच, पार्टीला असलेल्यांपैकी नेमके कोणी दिवेला मारले याचाही काही सुगावा मिळू शकलेले नाहीत. जाधव यानेच दिवेचा खून केला असावा, त्यामुळेच त्याने पोलीस चौकशीला येण्यापूर्वीच विष पिवून घेतले असावे अशीही शक्यता पोलिस सूत्रांकडून वर्तविली जात असली तर पोलीस अद्यापपर्यत कोणत्याही ठोस निर्णयापर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत.

