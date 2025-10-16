नाशिक

Nashik Crime : अजय बागूल आणि प्रकाश लोंढे टोळी अडचणीत; गुन्हेगारीचं जाळं मोडून काढण्यासाठी पोलिसांची मोहीम

Nashik Police Launch Major Drive Against Organized Crime : नाशिक शहरातील संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाने अजय बागूल आणि प्रकाश लोंढे टोळ्यांविरोधात 'मकोका' कारवाईचा प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नाशिक: शहरातील संघटित गुन्हेगारीचे जाळे मोडून काढण्यासाठी शहर पोलिसांनी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. काही महिन्यांत विविध भागांत झालेल्या गोळीबार आणि हल्ल्यांच्या घटनांनंतर दोन प्रमुख टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू असून, त्यांच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लावण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.

