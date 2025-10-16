Nashik Crime : अजय बागूल आणि प्रकाश लोंढे टोळी अडचणीत; गुन्हेगारीचं जाळं मोडून काढण्यासाठी पोलिसांची मोहीम

नाशिक: शहरातील संघटित गुन्हेगारीचे जाळे मोडून काढण्यासाठी शहर पोलिसांनी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. काही महिन्यांत विविध भागांत झालेल्या गोळीबार आणि हल्ल्यांच्या घटनांनंतर दोन प्रमुख टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू असून, त्यांच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लावण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे..शहर पोलिसांनी अजय बागूल आणि प्रकाश लोंढे या टोळ्यांच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा फास आवळण्यास सुरवात केली आहे. सध्या दोन्ही गटांतील काही आरोपी पोलिस कोठडीत असून, त्यांचा सखोल तपास सुरू आहे. या दोन्ही टोळ्यांनी शहरातील विविध भागांत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या टोळ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे..गोळीबार प्रकरणांमुळे वाढले लक्षकॉलेज रोड परिसरातील विसे मळा येथे झालेल्या गोळीबार प्रकरणात काही संशयित अटकेत असून, त्यांच्या चौकशीतून टोळीचा प्रमुख आणि त्याच्याशी संबंधित इतर साथीदारांविषयी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. तसेच सातपूर येथील आयटीआय सिग्नलजवळील औरा बार परिसरात झालेल्या गोळीबारात लोंढे गटाशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या दोन्ही प्रकरणांवरून पोलिस आयुक्तालयाने गंभीर दखल घेतली आहे..शस्त्रपरवाने रद्द करण्याची प्रक्रियादरम्यान, शहरातील काही गुन्ह्यांशी संबंधित आरोपींकडे असलेले शस्त्रपरवाने रद्द करण्यासाठीची प्रक्रिया पोलिस आयुक्तालयाने सुरू केली आहे. नांदूर नाका परिसरात झालेल्या हल्ला आणि फुलेनगरमधील गोळीबार प्रकरणांनंतर संबंधित आरोपींविरोधात कायदेशीर पावले उचलण्यात येत आहेत. .अटक आरोपींच्या शस्त्र परवान्यांचा आढावा घेत त्यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, निकाली प्रक्रिया सुरू आहे. यात भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे, जगदीश पाटील यांचा समावेश आहे..संघटित गुन्हेगारीवर पोलिसांचा ‘कठोर’ मोडनाशिक शहरात गेल्या काही वर्षांत टोळी आधारित गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढू लागले होते. त्यात राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थांच्या जोडीला स्थानिक वाद, प्रतिष्ठेच्या चढाओढीमुळे गुन्हेगारी स्वरूप अधिक तीव्र होत चालले होते..या पार्श्वभूमीवर आयुक्तालयाने ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण स्वीकारले असून, संघटित गुन्हेगारीला थारा न देण्याचा निर्धार केला आहे. या मोहिमेमुळे शहरातील राजाश्रय लाभलेल्या किंवा संघटित स्वरूपात कार्यरत गुन्हेगारी टोळ्यांच्या हालचालींना मोठा आळा बसणार असून, पुढील काही दिवसांत अधिक कारवाया होण्याची शक्यता पोलिस सूत्रांनी व्यक्त केली आहे..Solapur Crime: 'पतीला सत्तूरने मारून पत्नीचे गंठण हिसकावले'; कटफळ येथे घटना, तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल.‘मकोका’ प्रस्ताव तयारसंघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ‘मकोका’चा वापर हा प्रभावी उपाय ठरतो. त्यामुळे शहर पोलिसांनी या दोन्ही टोळ्यांविरोधात ‘मकोका’अंतर्गत कारवाईसाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तो राज्य पातळीवरील समितीकडे पाठविण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर आरोपींवर ‘मकोका’अंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.