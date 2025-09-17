Crime News : नवरात्र आणि निवडणुकांपूर्वी कारवाई: नाशिक पोलिसांनी ११ गुन्हेगारांना केले 'तडीपार

नाशिक: आगामी नवरात्रोत्सव, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी परिमंडळ एकच्या हद्दीतील अकरा सराईत गुन्हेगारांना दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशान्वये परिमंडळ एकच्या उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी सराईत गुन्हेगारांना दणका दिला..यात पंचवटीतील दोन, तर भद्रकाली हद्दीतील नऊ गुन्हेगारांचा समावेश आहे. येत्या काही दिवसांत आणखीही काही गुन्हेगारांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येण्याचे संकेत दिले आहेत..शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ एकमधील पंचवटी, भद्रकाली, सरकारवाडा, गंगापूर, म्हसरूळ, आडगाव व मुंबई नाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ११ सराईत गुंडांवर दोन वर्षांसाठी शहर-जिल्ह्यातून तडीपार केले आहे. या सराईत गुन्हेगारांविरोधात खून, खुनाचा प्रयत्न, चोरी, जबरी चोरी, गंभीर दुखापत, दहशत माजविणे यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आगामी नवरात्रोत्सव, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सराईतांवर कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे आदेश आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिले होते. त्यानुसार परिमंडळ एकच्या उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी सराईतांवर थेट तडीपारीची कारवाई केली..आठ महिन्यांत परिमंडळ एकच्या हद्दीतून आतापर्यंत २५ गुन्हेगारांना तडीपार करण्यात आले आहे. दोन व त्यापेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे असणाऱ्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत मकोका, एमपीडीए व तडीपारीचा बडगा उगारण्यात आला असून, सदरची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत..आगामी नवरात्रोत्सव, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परिमंडळ एकच्या हद्दीतील ११ सराईत गुन्हेगारांना दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. दोन व त्यापेक्षा अधिक गुन्हे असलेल्या गुन्हेगारांवरही प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाईल.- मोनिका राऊत, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ एक.Mohol News : मोहोळ पोलिसांनी उघड केल्या दोन चोऱ्या, लाखाचा माल हस्तगत चोरटा पोलीसांच्या ताब्यात.तडीपार केलेले गुंडआकाश उत्तम गरड (वय ३०, रा. गणेश रो हाऊस, शिवकृपानगर, हिरावाडी, पंचवटी)युवराज लड्या वाघिले (वय १९, रा. कथडा, भद्रकाली)अर्जुन राजू लोट (वय २७, रा. महालक्ष्मी चाळ, वडाळा नाका)सागर अनिल कुमावत (वय ३३, रा. अमरधाम रोड, जुने नाशिक)ऋषीकेश बापू पगारे (वय २८, रा. काझीगढी, अमरधाम रोड, जुने नाशिक)तुषार चंद्रकांत काळे (वय २१, रा. अमरधाम रोड, जुने नाशिक)करण राजू लोट (वय २९, रा. महालक्ष्मी चाळ, वडाळा नाका)रोहित ऊर्फ खेकड्या गणेश राठोड (वय २४, रा. शिवनेरी झोपडपट्टी, टाकळी फाटा)आतिष पुंडलिक बोडके (वय २३, रा. फुलेनगर, पंचवटी)सागर मोहन ताते (वय ३४, रा. मातंगवाडा, भद्रकाली)शोएब सादिक शेख (वय २२, रा. पिंपळ चौक, खडकाळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.