Nashik Crime : आनंदवलीत देशी दारू व गांजा जप्त; पोलिसांनी दोन संशयितांना घेतले ताब्यात

नाशिक: सातपूरच्या प्रबुद्धनगर येथे पत्र्याच्या आडोशाला सुरू असलेल्या जुगारअड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून चौघांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात गुन्हा दाखल केला असून, जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. .सुनील कृष्णा गांगुर्डे (३२), रवींद्र रामदास गवई (३५, दोघे रा. आंबेडकर चौक, प्रबुद्धनगर, सातपूर), अमोल यादव देऊळकर (२७, रा. सिद्धिविनायक कॉलनी, ध्रुवनगर), शिवशंकर गुलाबराव लहाने (३८, रा. आम्रपाली चौक, प्रबुद्धनगर) अशी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची नावे आहेत. पोलिस अंमलदार रवींद्र जाधव यांच्या फिर्यादीनुसार, शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी पोलिसांना प्रबुद्धनगरमध्ये भरदिवसा जुगारअड्डा सुरू असल्याची खबर मिळाली होती. .त्यानुसार दुपारी साडेतीनच्या सुमारास पथकाने पत्र्याच्या आडोशाला सुरू असलेल्या जुगारअड्ड्यावर छापा टाकला. त्या वेळी जुगारी गोलाकार बसून ५२ पत्त्यांच्या कॅटवर अंदरबाहर जुगार खेळत होते. चौघांना ताब्यात घेत सुमारे दीड हजारांची रोकड जप्त केली. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात गुन्हा दाखल केला असून हवालदार आहेर तपास करीत आहेत..Crime News : नाशिकमध्ये गटबाजीचा राडा; माजी नगरसेवक उद्धव निमसेंसह 20 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.आनंदवलीत देशी दारू जप्तआनंदवलीतील बजरंगनगर येथे अवैधरीत्या देशी दारुची विक्री सुरू असताना गंगापूर पोलिसांनी कारवाई केली. संशयित अरुण काशिनाथ धुमाळ (४४, रा. बजरंग नगर), भगवान बाबा रेवळगाव हे शुक्रवारी (ता.२२) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास प्रिन्स संत्रा व गांजा हे विक्री करण्याच्या उद्देशाने जवळ बाळगून आढळून आले. त्यांच्याकडून ७ हजार ८४० रुपयांचा देशी दारू व ५०० रुपयांचा २५ ग्रॅम गांजा असा ८ हजार ३४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे.