नाशिक

Nashik Crime : आनंदवलीत देशी दारू व गांजा जप्त; पोलिसांनी दोन संशयितांना घेतले ताब्यात

Police Raid in Satpur: Gambling Den Busted : जुगारअड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून चौघांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात गुन्हा दाखल केला असून, जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.
Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सातपूरच्या प्रबुद्धनगर येथे पत्र्याच्या आडोशाला सुरू असलेल्या जुगारअड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून चौघांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात गुन्हा दाखल केला असून, जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Gambling
Action
Arrest
raid

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com