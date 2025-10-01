Nashik Crime : तक्रारदारांना आश्चर्याचा धक्का! नाशिक पोलिसांनी परत केला चोरीस गेलेला तब्बल ३९ लाखांचा मुद्देमाल

नाशिक: चोरी, घरफोडी, वाहनचोरी, जबरी चोरीच्या गुन्ह्यांत गेलेला मुद्देमाल परत मिळेल याची कोणतीही शाश्वती तक्रारदारांना नसताना, परिमंडळ एक अंतर्गत दाखल ५० गुन्ह्यांची उकल पोलिसांनी केली आहे. या तक्रारदारांना त्यांचा चोरीला गेलेला सुमारे ३९ लाखांचा मुद्देमाल परत त्यांच्या हाती सोपवला आहे. यामुळे अनेक तक्रारदारांच्या चेहऱ्यांवर हास्याची लकेर आणि समाधान झळकले. तर, पोलिसांनाही त्यांनी केलेल्या कामाची पोचपावती मिळाली आहे. .पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी आयुक्तालय हद्दीतील गुन्ह्यांचे उकल करण्यावर भर देतानाच तक्रारदारांच्या त्यांचा मुद्देमाल लवकरात लवकर परत करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. परिमंडळ एक अंतर्गत दाखल असलेल्या चोरी, घरफोडी, जबरी चोरी, वाहन चोरीच्या गुन्ह्यांची उकल संबंधित पोलिस ठाण्यांच्या गुन्हेशोध पथकांनी केली आहे. .परिमंडळ एकअंतर्गत असलेल्या आडगाव, पंचवटी, म्हसरुळ, भद्रकाली, सरकारवाडा, गंगापूर आणि मुंबई नाका या पोलिस ठाण्यांच्या गुन्हेशोध पथकांनी अहोरात्र मेहनत घेत गुन्ह्यांची उकल केली. यात संशयित चोरट्यांकडून हस्तगत केलेला मुद्देमाल न्यायालयात जमा केला..या गुन्ह्यांची कायदेशीर प्रक्रिया जलदगतीने करीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० गुन्ह्यातील ३८ लाख ८४ हजार ५१५ रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी तक्रारदारांच्या स्वाधीन केला आहे. चोरीस गेलेला मुद्देमाल परत मिळाल्याचे समाधान तक्रारदारांच्या चेहऱ्यावर होते. तर काहींना मुद्देमाल परत मिळण्याची कोणतीही शाश्वती नसताना तो मिळाल्याने आश्चर्याचा धक्काच बसला. तर, तक्रारदारांच्या चेहऱ्यावरील समाधान पाहून पोलिस अधिकारी व अंमलदारांनाही त्यांनी केलेल्या कामगिरीचे समाधान मिळाले..पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईनाक्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संतोष नरुटे, गंगापूरचे जग्वेंद्रसिंह राजपूत, सरकारवाड्याचे सुरेश आव्हाड, भद्रकालीचे राकेश चौधरी, पंचवटीचे गजेंद्र पाटील, म्हसरुळचे अंकुश चिंतामण आणि आडगावचे संजय पिसे यांच्या उपस्थित तक्रारदारांना मुद्देमाल परत देण्यात आला..३९ लाखांचा मुद्देमाल असा१४७.५५ ग्रॅम सोने, २८ दुचाकी, १३ मोबाईल, ४ रिक्षा, एक पितळी मूर्ती, १ लॅपटॉप, १४ लाख ७२ हजार ९०० रुपयांची रोकड व एक कार..Nashik News : नाशिकच्या तीन आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव; कुंभमेळा निधी की कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता?.पोलिस ठाणे निहाय मुद्देमालआडगाव : दुचाकी - २, रिक्षा - १पंचवटी : दुचाकी - ४, पितळी मूर्ती - १म्हसरुळ : ८८.३२ ग्रॅम सोने, दुचाकी - ३, लॅपटॉप - १, कार - १, रोख - ५६ हजार ९०० रुपयेभद्रकाली : दुचाकी - २, रिक्षा -१सरकारवाडा : ४४.५५० ग्रॅम सोने, दुचाकी - ४, रिक्षा - २गंगापूर : १५ ग्रॅम सोने, दुचाकी - १, मोबाईल - ८मुंबई नाका : दुचाकी - १२, मोबाईल - १, रोख - ११ लाख ९५ हजार रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.