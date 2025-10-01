नाशिक

Nashik Crime : तक्रारदारांना आश्चर्याचा धक्का! नाशिक पोलिसांनी परत केला चोरीस गेलेला तब्बल ३९ लाखांचा मुद्देमाल

Nashik Police Recover Stolen Property Worth ₹39 Lakh : नाशिक पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ एक अंतर्गत पोलिसांनी चोरी, घरफोडी व वाहन चोरीच्या ५० गुन्ह्यांची उकल करून ३८ लाख ८४ हजार ५१५ (सुमारे ३९ लाख) रुपयांचा मुद्देमाल तक्रारदारांच्या स्वाधीन केला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: चोरी, घरफोडी, वाहनचोरी, जबरी चोरीच्या गुन्ह्यांत गेलेला मुद्देमाल परत मिळेल याची कोणतीही शाश्वती तक्रारदारांना नसताना, परिमंडळ एक अंतर्गत दाखल ५० गुन्ह्यांची उकल पोलिसांनी केली आहे. या तक्रारदारांना त्यांचा चोरीला गेलेला सुमारे ३९ लाखांचा मुद्देमाल परत त्यांच्या हाती सोपवला आहे. यामुळे अनेक तक्रारदारांच्या चेहऱ्यांवर हास्याची लकेर आणि समाधान झळकले. तर, पोलिसांनाही त्यांनी केलेल्या कामाची पोचपावती मिळाली आहे.

