Nashik Crime : स्वातंत्र्यदिनी मंगरूळ (ता. चांदवड) टोल नाक्यावर ध्वजारोहणप्रसंगी पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या प्रकरणी चांदवड पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयित कर्मचाऱ्यास चांदवड न्यायालयाने एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

संशयित शहादाब कुरेशी याने या घोषणा दिल्या होत्या. (Police remand youth who shouted Pakistan Zindabad Decision not to take his case Nashik Crime)

पोलिसांनी त्यास अटक करून त्याच्या विरोधात कलम १५३ व १५३- अ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. पाकिस्तान झिंदाबादची घोषणा देऊन संशयिताने देशविरोधी कृत्य केल्याने त्याचे वकीलपत्र कोणीही न घेण्याचा निर्णय चांदवड वकील संघाने घेतला आहे.

तशा आशयाचे पत्र चांदवड वकील संघातर्फे न्यायाधीशांकडे देण्यात आल्याची माहिती चांदवड वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. ठाकरे यांनी दिली